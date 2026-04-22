Janis Moser jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Schweizer brilliert in den Playoffs: Moser schiesst Tampa in der Verlängerung zum Sieg

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Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:2 n. V. (Serie: 1:1)

Janis Moser: 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 29:14

Tampa Bay Lightning gewinnt gegen die Montreal Canadiens in der Verlängerung 3:2 und gleicht in der Best-of-7-Serie nach dem zweiten Spiel auf 1:1 aus.

Dem Bieler Janis Moser gelang dabei das entscheidende Tor in der Verlängerung. Für seine Leistung wurde der 25-jährige Verteidiger zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet. Insgesamt stand Moser fast eine halbe Stunde auf dem Eis.

Für Moser war es der erste persönliche Skorerpunkt in einem Spiel der Stanley-Cup-Playoffs und dann gleich so ein wichtiger.

Im ersten Spiel hatte Tampa ein Break hinnehmen müssen. Ebenfalls in der Verlängerung hatten sich die Canadiens 4:3 durchgesetzt.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NHL

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Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 2:3 (Serie 1:1)

Akira Schmid: Ersatz

Ein erstes Break kassieren die Vegas Golden Knights. Die Partie gegen die Utah Mammoth verlor Vegas knapp mit 2:3. Logan Cooley erzielte sechs Minuten vor dem Ende das entscheidende Tor. Damit steht es in der Serie nun 1:1. Der Schweizer Torhüter Akira Schmid kam nicht zum Einsatz.

Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4 (Serie 1:1)

Ebenfalls gewannen die Boston Bruins in der Fremde. Bei den Buffalo Sabres schien das Spiel zu Beginn des dritten Drittels bereits vorentschieden, als die Bruins mit 4:0 in Führung gingen. Buffalo brachte nach zwei Treffern nochmals Spannung rein, konnte die grosse Wende aber nicht mehr vollbringen. Auch in dieser Serie konnten beide Teams eine Partie für sich entscheiden. (riz)