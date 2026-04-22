recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

NHL: Janis Moser schiesst Tampa Bay in der Verlängerung zum Sieg

Tampa Bay Lightning defenseman J.J. Moser (90) celebrates after scoring the game-winning goal against the Montréal Canadiens during overtime in Game 2 of an NHL hockey Stanley Cup first-round playoff ...
Janis Moser jubelt nach seinem Treffer.Bild: keystone

Schweizer brilliert in den Playoffs: Moser schiesst Tampa in der Verlängerung zum Sieg

22.04.2026, 07:2122.04.2026, 07:26

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:2 n. V. (Serie: 1:1)

Janis Moser: 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 29:14

Tampa Bay Lightning gewinnt gegen die Montreal Canadiens in der Verlängerung 3:2 und gleicht in der Best-of-7-Serie nach dem zweiten Spiel auf 1:1 aus.

Dem Bieler Janis Moser gelang dabei das entscheidende Tor in der Verlängerung. Für seine Leistung wurde der 25-jährige Verteidiger zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet. Insgesamt stand Moser fast eine halbe Stunde auf dem Eis.

«Es gehört zum Spiel dazu»: NHL-Star Janis Moser über seine Schlägereien

Für Moser war es der erste persönliche Skorerpunkt in einem Spiel der Stanley-Cup-Playoffs und dann gleich so ein wichtiger.

Im ersten Spiel hatte Tampa ein Break hinnehmen müssen. Ebenfalls in der Verlängerung hatten sich die Canadiens 4:3 durchgesetzt.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 2:3 (Serie 1:1)

Akira Schmid: Ersatz

Ein erstes Break kassieren die Vegas Golden Knights. Die Partie gegen die Utah Mammoth verlor Vegas knapp mit 2:3. Logan Cooley erzielte sechs Minuten vor dem Ende das entscheidende Tor. Damit steht es in der Serie nun 1:1. Der Schweizer Torhüter Akira Schmid kam nicht zum Einsatz.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/Utah Mammoth

Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4 (Serie 1:1)

Ebenfalls gewannen die Boston Bruins in der Fremde. Bei den Buffalo Sabres schien das Spiel zu Beginn des dritten Drittels bereits vorentschieden, als die Bruins mit 4:0 in Führung gingen. Buffalo brachte nach zwei Treffern nochmals Spannung rein, konnte die grosse Wende aber nicht mehr vollbringen. Auch in dieser Serie konnten beide Teams eine Partie für sich entscheiden. (riz)

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Einige Abgänge beim SC Bern +++ Kevin Pasche verlängert bei Lausanne
Die National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.
Nach einer schwachen Saison kommt es beim SC Bern zu einigen Änderungen im Kader. Wie bereits von watson-Eismeister Zaugg angekündigt, planen die Berner in Zukunft ohne Ramon Untersander, Joël Vermin und Hardy Häman Aktell, obwohl alle noch gültige Verträge haben. «Der Club sucht derzeit mit den Spielern eine einvernehmliche Lösung», teilt der Verein mit. Die Verträge von Andri Henauer, Victor Ejdsell, Mike Sgarbossa und Noah Fuss werden nicht verlängert. Gregory Weber wird wie in der laufenden Saison in die Swiss League ausgeliehen. In der nächsten Spielzeit wird Weber das Trikot vom EHC Arosa tragen.
Zur Story