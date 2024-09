Die National League ist zurück. Bild: keystone

Die Topscorer-Trikots sind jetzt noch feuriger – auch der Rest der Liga hat neue Shirts

Mit der neuen National-League-Saison kommen auch jede Menge neue Trikots. Hier hast du den Überblick.

Die National League ist zurück. Aus der ersten Runde von gestern Abend lässt sich sportlich noch nicht viel herauslesen. Dafür hat sich gezeigt, dass in der hiesigen Liga modetechnisch doch einiges gegangen ist. So kommen etwa die Trikots und Helme der PostFinance-Topscorer in einem angepassten Design daher.

Das neue Topscorer-Trikot. Bild: keystone

Das alte Topscorer-Trikot. Bild: keystone

Neu ist viel mehr rot in den Flammen sowohl auf den Shirts als auch auf dem Helm. Und die Design-Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtstrikots der Topscorer sind geringer geworden. Das Flammenmuster ist bei beiden identisch, beim Auswärtstrikot ist die Schrift allerdings weiss und es gibt (einige wenige) helle Elemente.

Auswärts- und Heimtrikot im Vergleich. Bild: keystone

Wie gefallen dir die neuen Topscorer-Trikots? Ich finde sie gut. Nicht schlecht, aber ich muss mich noch daran gewöhnen. Die alten waren besser. Abstimmen

Und natürlich haben nicht nur die Shirts des besten Skorers einen frischen Anstrich erhalten, die Klubs durften ihre neuen Trikots für die Saison 2024/25 erstmals in einem Ernstkampf auf dem Eis präsentieren. Eine Übersicht.

HC Ajoie

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

HC Ambri-Piotta

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

SC Bern

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

EHC Biel

Heimtrikot

Bild: keystone

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

HC Davos

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

HC Fribourg-Gottéron

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

Drittes Trikot

Bild: screenshot fanshop

Genf-Servette HC

Heimtrikot

Derzeit hat Servette weder im Shop, noch sonst auf der eigenen Webseite oder in den sozialen Medien ein Heimtrikot präsentiert.

Auswärtstrikot

EHC Kloten

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

SCL Tigers

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

Lausanne HC

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

HC Lugano

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

Rapperswil-Jona Lakers

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

ZSC Lions

Heimtrikot

Bild: screenshot fanshop

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

EV Zug

Heimtrikot

Bild: keystone

Auswärtstrikot

Bild: screenshot fanshop

Welche Trikots gefallen dir am besten? Welche überhaupt nicht? Und was hältst du von den neuen Topscorer-Shirts? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare.