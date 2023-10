Die Zuger um Grégory Hofmann liessen dem HCD keine Chance. Bild: keystone

Abreibung vom Ex-Klub für HCD-Coach Holden – EVZ siegt in Davos deutlich

Der EV Zug kommt immer besser in Fahrt. Am Sonntag deklassiert er den HC Davos auswärts 5:1 und macht sich an die Verfolgung des Spitzenduos.

Fünf Jahre lang hatte Josh Holden als Assistent von Zugs Coach Dan Tangnes lernen können, ehe er auf diese Saison hin als Chef an die Bande des HC Davos wechselte. Das erste Aufeinandertreffen gegen seinen guten Freund und Lehrmeister wurde dann aber eher zum Albtraum.

Bereits nach zwei Dritteln war die Partie mit 0:4 praktisch entschieden, auch wenn die Bündner in der mit 5545 Zuschauern erstmals in dieser Saison gut gefüllten Davoser Eis-Kathedrale im letzten Abschnitt noch etwas Resultatkosmetik betrieben.

Josh Holden gilt in Zug als Legende. Bild: keystone

Die langsam in die Saison gestarteten Zuger zeigten wieder einmal alles, was sie stark macht: der Schweizer Topskorer Lino Martschini seinen Torriecher beim 1:0 im Powerplay (5.), der Künstler Grégory Hofmann seine technische Brillanz beim 2:0 (14.), Fabrice Herzog seine Topform mit einem Treffer im sechsten Spiel in Folge (23.) und schliesslich eine brillante Kombination über das ganze Spielfeld mit dem Abschluss des Amerikaners Brian O'Neill (26.). Dazu vereitelte Leonardo Genoni mit 29 Paraden auch beste Chancen der Davoser.

Mit dem dritten Schützenfest in Folge – nach einem 9:2 gegen Lausanne und einem 7:2 gegen Ajoie – etabliert sich der EVZ mit noch drei Punkten Rückstand auf die zweitplatzierten ZSC Lions auf dem 3. Platz.

Davos - Zug 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

5545 Zuschauer. SR Lemelin (USA)/Staudenmann, Fuchs/Kehrli.

Tore: 5. Martschini (Kovar/Powerplaytor) 0:1. 14. Hofmann (Bengtsson) 0:2. 23. Herzog 0:3. 26. O'Neill (Hofmann, Michaelis) 0:4. 41. (40:55) Stransky (Rasmussen) 1:4. 55. Simion (Kovar/Powerplaytor) 1:5.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Valentin Nussbaumer; Martschini.

Davos: Aeschlimann; Dominik Egli, Dahlbeck; Fora, Jung; Heinen, Barandun; Minder; Stransky, Corvi, Jurco; Bristedt, Nordström, Valentin Nussbaumer; Ambühl, Rasmussen, Frehner; Wieser, Prassl, Hammerer; Gredig.

Zug: Genoni; Bengtsson, Geisser; Hansson, Stadler; Schlumpf, Gross; Riva; Martschini, Kovar, Wingerli; O'Neill, Michaelis, Hofmann; Robin, Senteler, Herzog; Simion, Leuenberger, Biasca; Allenspach.

Bemerkungen: Davos ohne Chris Egli, Schneeberger (beide verletzt), Näkyvä (überzähliger Ausländer) und Peltonen (gesperrt).

