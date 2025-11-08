Die New Jersey Devils um Nico Hischier feierten den nächsten Heimsieg. Bild: www.imago-images.de

Hischier von Puck am Kopf getroffen – Devils siegen zu Hause erneut

New Jersey – Pittsburgh 2:1 n. P.

Nico Hischier, 3 Blocks, 20:01 TOI

Timo Meier, 6 Schüsse, 2 Checks, 20:36 TOI

Jonas Siegenthaler, 3 Blocks, 1 Check, 20:26 TOI



Die New Jersey Devils haben auch das siebente Heimspiel der Saison gewonnen. Das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bezwang die Pittsburgh Penguins 2:1 nach Penaltyschiessen.

Während bei New Jersey im Shootout sowohl Paul Cotter als auch Jesper Bratt erfolgreich waren, scheiterten bei den Gästen Bryan Rust und Sidney Crosby. In der regulären Spielzeit liess sich der starke Devils-Goalie Jake Allen, der zum besten Akteur der Partie gekürt wurde, bloss von Ryan Graves zum 1:1 (33.) bezwingen.

Für die Gastgeber traf Arseni Grizjuk 48 Sekunden vor der ersten Pause. Siegenthaler stand bei diesem Tor auf dem Eis, blieb aber ebenso ohne Skorerpunkt wie Meier und Hischier. Letzterer wurde im letzten Drittel von einem Puck im Gesicht getroffen, konnte später jedoch weiterspielen. (nih/sda)