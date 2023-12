Der Titelverteidiger ist raus – Ambri geht am Spengler Cup gegen Frölunda unter

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Wer nun auf eine Reaktion von Ambri hoffte, wurde enttäuscht. Frölunda war an diesem Nachmittag schlichtweg zu stark für die Nordtessiner. Die hoch eingeschätzten Skandinavier zeigten nach den deutlichen Niederlagen gegen das Team Canada (0:4) und Davos (1:4), was in ihnen steckt. Spätestens nach dem 4:0 (46.) – Filip Hasa und Jere Innala in Überzahl trafen innert 72 Sekunden – gab es über den Ausgang des Spiels keine Zweifel mehr.

In der 32. Minute war der Finne dann aber geschlagen, als auch die Schweden eine Zwei-gegen-Null-Situation hatten. Ambris Verteidiger Rocco Pezzullo verlor in der Mittelzone den Puck an den normalerweise für Biel spielenden Mike Künzle, der Linus Öberg bediente, worauf dieser Juvonen keine Chance liess. 42 Sekunden vor der zweiten Pause erhöhte Max Friberg im Powerplay auf 2:0.

In der 17. Minute vergaben Michael Spacek und Dario Bürgler die grosse Möglichkeit, die Partie in eine andere Richtung zu lenken. Zu zweit vor Lars Johansson schaffen sie es nicht, den schwedischen Torhüter zu bezwingen. Zuvor hatte Ambris Keeper Janne Juvonen mehrmals das 0:1 verhindert.

Macht's gut, Legenden! 23 Fussballer, die 2023 ihre Karriere beendeten

Was wäre das für ein Team gewesen! Hätte man die Fussballer, die in diesem Jahr ihren Rücktritt gaben, in der gleichen Mannschaft gehabt – sie wäre kaum zu schlagen gewesen.

«All good things come to an end», singt Nelly Furtado. Und irgendwie fühlt es sich genau so an, wenn nach und nach all die Fussballer aufhören, die doch eigentlich immer da waren. Aber eben: Irgendwann ist für jeden Schluss. So wie für diese 23 Fussballer, die ihre erfolgreiche Laufbahn im Jahr 2023 für beendet erklärten.