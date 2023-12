Es war eine Partie auf Augenhöhe – mit dem besseren Ende für den HC Davos. Bild: keystone

Grosse Wende im Schlussdrittel – der HCD schlägt Kanada und holt den Gruppensieg

Kanada – Davos 3:4

Gastgeber Davos sichert sich am Spengler Cup den Sieg in der Gruppe Cattini und qualifiziert sich somit direkt für die Halbfinals vom Samstag. Das Team von Trainer Josh Holden gewinnt den «Gruppenfinal» gegen das Team Canada nach einer Aufholjagd mit 4:3.

Die Davoser wendeten in der erneut ausverkauften Arena im letzten Drittel ein 1:3. Den Auftakt der Aufholjagd machte Verteidiger Michael Fora, der 85 Sekunden nach der zweiten Pause mit einem Weitschuss zum 2:3 traf. Das 3:3 (51.) erzielte der unverwüstliche Andres Ambühl per Backhand, und für den viel umjubelten Siegtreffer zeichnete in der 57. Minute der normalerweise bei Lugano spielende Verteidiger Calle Andersson verantwortlich. Vier Minuten zuvor war HCD-Goalie Gilles Senn gegen den alleine auf ihn losstürmenden Michael Joly ein Big Save gelungen.

Dass die Davoser nach zwei Dritteln mit zwei Toren hinten lagen, entsprach nicht dem Gezeigten. Nachdem Henrik Haapala, ein weiterer Verstärkungsspieler, in der 31. Minute den Ausgleich zum 1:1 geschossen hatte, war das Momentum schon einmal auf der Seite des Heimteams, das der Führung mehrmals nahekam. In der 34. Minute beispielsweise brach dem auffälligen Jesper Olofsson alleine vor dem kanadischen Goalie Thomas Milic der Stock.

Statt das 2:1 zu erzielen, geriet der HCD in der 38. Minute erneut in Rückstand - Joly lenkte einen Schuss von Zac Leslie unhaltbar ab. Es kam noch schlimmer für das Heimteam, gelang doch John Quenneville, der in der 29. Minute an der Latte gescheitert war, 57,3 Sekunden vor der zweiten Pause das 3:1. Enzo Corvi lenkte den eigentlich ungefährlichen Schuss unglücklich ab. Das war am Ende aber nur eine Randnotiz.

Damit geniessen die Davoser am Freitag einen Ruhetag, während das Team Canada im Viertelfinal auf die finnische Equipe KalPa Kuopio trifft.

Team Canada - Davos 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Tscherrig/Lemelin (SUI/USA), Hautamäki/Cattaneo (FIN/SUI).

Tore: 5. Jooris (Sceviour, Asselin) 1:0. 31. Haapala (Rasmussen) 1:1. 38. Joly (Leslie, Quenneville) 2:1. 40. Quenneville (Rizzo, Ang) 3:1. 42. Fora (Olofsson, Wieser) 3:2. 51. Ambühl (Haapala, Rasmussen) 3:3. 57. Andersson (Wieser, Corvi) 3:4.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Pardubice – KalPa 2:1

Ambri-Piotta erhielt am Spengler Cup von KalPa Kuopio keine Schützenhilfe. Die Finnen unterlagen Pardubice 1:2. Die Tschechen qualifizierten sich dank des zweiten Siegs als Gewinner der Gruppe Torriani direkt für die Halbfinals vom Samstag. Ambri trifft am Freitag um 15.10 Uhr im Viertelfinal auf Frölunda Göteborg.

Im Spiel zwischen Pardubice und KalPa fielen alle Treffer im letzten Drittel. Das entscheidende 2:1 erzielte Tomas Zohorna in der 58. Minute, nachdem er den Puck hinter dem eigenen Tor übernommen hatte. Den Assist liess sich Goalie Milan Kloucek gutschreiben. Auf das 1:0 des Ex-Davosers Robert Kousal (42.) hatten die Finnen noch eine Antwort – Aleksi Klemetti glich in der 49. Minute im Powerplay mit einem Ablenker aus.

Pardubice - KalPa Kuopio 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Stricker/Hürlimann, Lederer/Stadler.

Tore: 42. Kousal (Radil, Zohorna) 1:0. 49. Klemetti (Sissons, Pitkänen/Ausschluss Vala) 1:1. 58. Zohorna (Kloucek) 2:1.

Strafen: 11mal 2 plus 5 Minuten (Dvorak) plus Spieldauer (Dvorak) gegen Pardubice, 4mal 2 Minuten gegen KalPa Kuopio.

