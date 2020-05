Der ehemalige Eishockey-Spieler und -Nationaltrainer sowie alt Nationalrat Simon Schenk ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Die Hockey-Schweiz ist bestürzt.

Simon Schenk war ein Tausendsassa mit besonderer Vita. Der in der Nacht auf Freitag im Alter von fast 74 Jahren (geb. 16. Mai1946) verstorbene Emmentaler zog den Erfolg an: Als Hockeyspieler, Nationaltrainer, Politiker und Funktionär.

Schenk wurde seit Jahren von Herzproblemen geplagt. Vor drei Jahren musste der Dorfschullehrer eine erste Herzoperation über sich ergehen lassen. Mitte dieser Woche wurde eine zweite Operation am Herzen nötig, bei der es schliesslich zu Komplikationen gekommen ist.

Zuletzt wirkte Schenk als brillanter Experte beim Eishockeysender «MySports» und beim Nachwuchs der SCL Tigers. So nahm Hockey-Schweiz die Nachricht seines Todes auf.

Die SCL Tigers, für die Simon Schenk während seiner ganzen Aktivkarriere gespielt hat, mit denen er Meister wurde, und zu denen er vor drei Jahren (als Projektleiter Nachwuchs) zurückgekehrt ist: