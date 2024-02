Servette bringt gegen Skelleftea das 3:2 über die Zeit und gewinnt die Champions Hockey League. Bild: keystone

Tempo, Intensität, Drama

Servette gewinnt den bisher besten Final der neuen, 2014 neu lancierten Champions Hockey League. Kann Servette diese Saison noch einmal so gut spielen? Wahrscheinlich nicht.

Gibt es dramatischere Augenblicke im Teamsport? Nein. Wenn es darum geht, einen Vorsprung von bloss einem Tor über die Zeit zu retten, der Gegner seinen Goalie rausnimmt und mit aller Kraft und Energie den Ausgleich erzwingen will, dann sind Spannung, Dramatik und Intensität nicht mehr zu überbieten.

Servette bringt gegen Skelleftea das 3:2 über die Zeit und gewinnt die Champions Hockey League. Das bedeutet auch: Die Schweiz hat nächste Saison nicht nur drei Teams im europäischen Klubwettbewerb. Sondern vier. Servette ist als Titelverteidiger zusätzlich qualifiziert. Und nun gibt es ein Termin-Problem: Servette kann nächste Saison bis zum 18. Oktober keine Heimspiele austragen (bis dahin alle Qualifikationspartien auswärts) und muss für die ersten Heim-Partien der Champions Hockey League in ein anderes Stadion zügeln. Lausanne? Visp? Fribourg?

Was mit einer schmählichen Niederlage gegen Innsbruck im Spätsommer begonnen hat, ist nun mit dem grössten Triumph in der Geschichte des welschen Hockeys gekrönt worden. Nach den ZSC Lions (2009) hat Servette als zweites Schweizer Team den europäischen Klubwettbewerb gewonnen.

Der 8. der National League ist dem 4. der höchsten schwedischen Liga in jeder Beziehung ebenbürtig und taktisch sogar überlegen. Daniel Winniks Powerplay-Tor (19. Minute) zum 3:1 wird sich am Ende als Siegestreffer erweisen.

Daniel Winnik feiert sein Tor zum 3:1. Bild: keystone

Wer mehr als zwei Drittel dem Druck, dem Tempo und der Intensität eines schwedischen Spitzenteams standhalten kann, ist richtigerweise das beste Team Europas. Es war taktisch vielleicht die beste Partie in Servettes Geschichte. Es mag in der Liga spektakulärere Partien geben. Mit mehr «Aaahs» und «Oohs», mehr Toren und Torszenen. Aber es gibt in der Liga keine Spiele mit der Intensität dieses europäischen Gipfeltreffens.

Champions League-Manager Martin Baumann war begeistert und bezeichnet diesen Final als den bisher besten. Ganz sicher war dieses erste Endspiel ausserhalb von Skandinavien ein Hockeyfest: Die Arena war in drei Minuten ausverkauft. «Das ist Rekord», sagt Martin Baumann. Und staunte über die wohl gut 5000, die im Public Viewing das Spiel verfolgt haben. In einem Satz. Endlich rockt die Champions Hockey League.

So ganz nebenbei gibt es einen persönlichen Rekord: Valtteri Filppula (39) hat als erster Spieler den «Golden Slam»: Stanley Cup (2008), WM-Titel (2022), Olympia-Sieg (2022) und nun auch die Champions Hockey League (2024).

Valtteri Filppula hat als erster Spieler den «Golden Slam». Bild: keystone

Die grosse Frage ist jetzt: Kann Servette in der Qualifikation den hartnäckigen «Meister-Blues» überwinden, sich doch noch direkt für die Playoffs qualifizieren und den Titel verteidigen?

Die Erfahrung lehrt, dass es fast unmöglich ist, in einer Saison zweimal Höchstleistungen zu erbringen. Die ZSC Lions scheiterten nach ihrem Triumph in der Champions League im Playoff-Viertelfinal gegen Gottéron gleich 0:4. Und Ambri bezahlte den Sieg beim Spengler Cup mit dem Verpassen der Playoffs.

Aber was ist, wenn Jussi Olkinuora, Sami Vatanen, Teemu Martikainen, Valtteri Filppula und Sakari Manninen beschliessen, Meister zu werden? Dann wird aus einem vermeintlichen Meister- und Champions League-Blues ein Triumphmarsch, frei nach Giuseppe Verdi.

P.S. Wo wäre eigentlich der SCB (am Samstag Servettes nächster Gegner in der Qualifikation) mit einem Sportchef wie Marc Gautschi und Ausländern wie Jussi Olkinuora, Sami Vatanen (MVP der Champions Hockey League), Teemu Martikainen, Valtteri Filppula und Sakari Manninen? Wir wollen nicht grübeln.