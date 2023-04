Ist er der nächste SCB-Trainer? Pavel Gross trainierte zuletzt Adler Mannheim. Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Der SCB lockt – ein Trainer-Titan auf «Dienstreise» in der Schweiz

Fast geht es vergessen, weil ja mit Biel ein Team aus dem Bernbiet im Final steht: Der SC Bern sucht einen Trainer! Aus dem nahen Ausland melden die Gewährsleute einen hochinteressanten Kandidaten für die Berner: Pavel Gross (54).

Klaus Zaugg Folge mir

Die Meldung ist eigentlich unspektakulär: Pavel Gross (54) habe soeben die Schweiz bereist. Zusammen mit seinem langjährigen Assistenten Mike Pellegrims (55). Das Wetter war in den letzten Tagen nicht so schön. Die Annahme, dass es sich bei dem Besuch um eine «Dienstreise» und nicht um einen Urlaub handelte, ist nicht polemisch. Sondern meteorologisch wohlbegründet.



Nun präzisieren gut informierte Gewährsleute, Pavel Gross und Mike Pellegrims seien in Bern gewesen. Das ist ein recht interessantes Gerücht, das der am Hockey interessierten Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden sollte. Sucht doch der SCB einen Trainer. Was beinahe vergessen gegangen ist, weil sich ja der SCB seit der Entlassung von Kari Jalonen im Januar 2020 praktisch permanent im Modus der Trainersuche, der Trainerdestabilisierung, der Trainerentlassung und der Trainerabfindung befindet. Wer boshaft ist, könnte täglich ein SCB-Trainergerücht streuen.

Seit der Entlassung von Kari Jalonen ist der SCB fast permanent auf Trainersuche. Bild: KEYSTONE

Nun also Pavel Gross als höchst interessantes Gerücht. Pavel Gross ist nämlich ein Titan an der Bande. Der deutsch-tschechische Doppelbürger ist sozusagen die DEL-Antwort auf Kari Jalonen. Er kann langfristigen Aufbau und er kann Meister. Von 2011 bis 2018 war er Cheftrainer in Wolfsburg. Neunmal hintereinander erreichte er die Playoffs. 2011, 2016 und 2017 sogar den Final. Eigentlich ein Hockey-Wunder. Wolfsburg ist so etwas wie ein urbanes Ambri: Begrenzte Mittel, erstaunlicher Erfolg und statt vom Kaffeehandel kommt ein wenig Sponsorengeld aus der Automobilindustrie. Dass es Pavel Gross nie für den Titel reichte, ist kein Makel, sondern auf die Rahmenbedingungen bei den Niedersachsen zurückzuführen. Sie werden zwar vom Hause Volkswagen alimentiert. Aber nicht so grosszügig wie der benachbarte Fussball-Bundesligaklub VfL Wolfsburg. Das grösste Verdienst von Pavel Gross in Wolfsburg: Aus recht wenig immer wieder viel herausgeholt zu haben.

Irgendwann macht es nicht mehr so viel Spass, nur fast Meister zu werden. Also wechselte er 2018 zusammen mit Mike Pellegrims zu Mannheim. Seit dem siebten Meistertitel von 2015 war der Klub durch Trainerentlassungen ein wenig verunsichert: Greg Ireland, Craig Woodcroft, Sean Simpson und Bill Stewart hatten sich die Kabinentürklinke in die Hand gedrückt. Sozusagen Bernische Zustände.

Mit Pavel Gross und Mike Pellegrims rockte es sogleich wieder. Meister 2019, dramatisches Scheitern im Halbfinal 2021. Die Playoffs 2020 fielen der Pandemie zum Opfer. Letzte Saison dann im März die Entlassung. Begründung: Die Mannschaft, die um den Titel mitspielen sollte, war auf den 5. Platz abgerutscht. Seither hat Pavel Gross eine Pause eingelegt. Es schadet wahrlich nichts, wenn ein Trainer, der mit dem SCB in Verbindung gebracht wird, auch weiss, wie Entlassung geht.

Gross' langjähriger Assistenztrainer Mike Pellegrims. Bild: www.imago-images.de

Pavel Gross gilt als engagierter Arbeiter, kann Diplomat sein und vornehm schweigen und bei Bedarf laut poltern. Er ist – ähnlich wie der bisher letzte SCB-Erfolgstrainer Kari Jalonen – von seiner Sportart besessen. Ständig alles hinterfragen und neue Ansätze finden, gehört auch zu seinen Qualitäten. Die Frage ist, ob der SCB wieder eine Leistungskultur einführen will (dann wäre Pavel Gross ein guter Kandidat) oder ob weiterhin die Kultur einer Selbsterfahrungsgruppe gepflegt werden soll und Ausreden wichtiger sind als Leistung (dann wäre Pavel Gross kein guter Kandidat).

Die Meldung über die «Dienstreise» von Pavel Gross und Mike Pellegrims ist also interessant. Weil die beiden eigentlich im Falle, dass wieder Leistung gefragt sein sollte, alle Voraussetzungen für einen SCB-Job mitbringen. Sie haben einerseits in kürzester Zeit einen taumelnden Titanen (Mannheim) wieder meisterlich gemacht und andererseits in Wolfsburg mit Erfolg langfristig gearbeitet. Kommt dazu: Der SCB ist schon einmal mit einem Trainer mit deutschem Pass Meister geworden: 1979 mit dem legendären Xaver Unsinn. Der tüchtige SCB-Sportchef Andrew Ebbett pflegt sowieso ein gutes Beziehungsnetz im Deutschen Hockey: Dort hat er ja bereits einen formidablen Ausländer (Dominik Kahun) und einen etwas weniger formidablen Trainer (Toni Söderholm) rekrutiert.

Mit Dominik Kahun (r.) hätte Gross einen Landsmann im Team. Bild: keystone

Vom SCB gibt es zur «Causa Gross» weder ein Dementi noch eine Bestätigung. Die Beziehung von Pavel Gross zum SCB ist also vorerst bloss ein Gerücht. Aber ein interessantes, das während der Wartezeit auf den neuen SCB-Bandengeneral ein wenig für Unterhaltung sorgt. Und der SCB ist ja auch ein Unternehmen der bernischen Unterhaltungsindustrie.