Marc Michaelis geht ab nächster Saison für den EV Zug auf Torejagd. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Zug bekommt einen neuen MVP – Langnaus Marc Michaelis

Während der Nationalmannschafts-Pause sagt Marc Michaelis seinem Sportchef Pascal Müller, ob er den Vertrag mit Langnau verlängert. Der Entscheid ist gefallen. Keine Verlängerung. Marc Michaelis (27) wechselt auf nächste Saison zum EV Zug.

Klaus Zaugg Folge mir

Langnaus Topskorer Marc Michaelis ist der MVP der Liga. Die Abkürzung steht für «Most Valuable Player.» Für den wertvollsten Spieler. Für den Spieler, der am meisten Einfluss auf das Wohlergehen seiner Mannschaft hat.



Leise in der Art, stark in der Tat. Beliebt im Team, weil er keine taktischen Privilegien beansprucht und ein Leader auf dem Eis: Marc Michaelis ist nicht nur Langnaus Topskorer. Er hat auch die beste Plus/Minus-Bilanz des Teams. Dass Langnau bis in die Schlussphase hinein um einen Platz in den Pre-Playoffs mitspielen kann, verdanken sie auch dem deutschen Nationalstürmer.

Pascal Müller sagt: «Er gibt uns nächste Woche Bescheid, ob er den Vertrag verlängern wird.» Langnaus Sportchef ahnt, dass er nicht die besten Karten hat. Darüber mag er nicht klagen. Er ist froh, dass Marc Michaelis diese Saison für Langnau stürmt und zeigt Verständnis, wenn sein Topskorer zu einem Team mit besseren sportlichen Perspektiven wechseln sollte.

Die Tigers dürfen nach wie vor auf den Einzug in die Pre-Playoffs hoffen. Bild: keystone

Wie nun verlässliche Gewährsleute aus Zug, aus dem inneren Zirkel um Sportchef Reto Kläy melden, ist der Entscheid gefallen. Marc Michaelis wird nächste Saison für Zug stürmen. Die Zuger bekommen mit ihm also einen MVP.

Eine Win-Win-Situation für beide. Zug benötigt in einer Phase der Neujustierung auf den Ausländerpositionen einen verlässlichen, vielseitigen, defensiv verantwortungsvollen und zugleich produktiven Stürmer. Und für Marc Michaelis ist es der Wechsel zum richtigen Team zum richtigen Zeitpunkt: Er kann nächste Saison in Zug nur gewinnen, nichts verlieren. Er kommt in ein Hockeyunternehmen mit hochprofessionellen Strukturen und guten sportlichen Perspektiven in einer Phase des Umbruches.

Auch in Rapperswil mussten sich die kriselnden Zuger geschlagen geben. Bild: keystone

Langnau hat für nächste Saison mit Verteidiger Vili Saarijärvi sowie den Stürmern Aleksi Saarela und Harri Pesonen bereits drei der sechs Ausländerpositionen besetzt. Verteidiger Sami Lepistö hat einen auslaufenden Vertrag. Pascal Müller sagt, Langnau werde auch nächste Saison zwei Ausländerlizenzen für Verteidiger und vier für Stürmer einlösen. Ob Sami Lepistö verlängern wird, ist offen.

Die zwei nun offenen ausländischen Stürmerpositionen will Langnaus Sportchef mit zwei Mittelstürmern besetzen. Möglich, dass der Vertrag mit Cody Eakin – er ist Center – verlängert wird.

Er bleibt Langnau erhalten: Harri Pesonen. Bild: keystone

Somit steht Langnaus Sportchef bei der Besetzung der Ausländer-Positionen vor einer grossen Herausforderung: Er muss einen gleichwertigen Ersatz für Marc Michaelis finden.