Nun rockt es in Kloten: Larry Mitchell wird am Montag gefeuert

Kloten beendet den Zirkus unter Sportchef und Trainer Larry Mitchell: Er wird als Trainer am Montag abgesetzt und durch Stefan Mair (56) ersetzt.

Haben wir Klotens neue Führung unter Präsident Jan Schibli unterschätzt? Es scheint so. Es kommt zu einer mutigen und richtigen Neuausrichtung. Per sofort. Stefan Mair hat seinen Garderobenkasten als Trainer der Elite-Junioren in Ambri geräumt und wird ab Montag bis Saisonende neuer Cheftrainer in Kloten.

Larry Mitchell hatte bereits Kontakte in nach Deutschland geknüpft, um einen neuen Trainer zu engagieren. Um sich wieder auf den Job des Sportchefs zu konzentrieren. Nun ist höchst ungewiss, ob er wenigstens seine Position als Sportchef wird halten können. Denn Stefan Mair ist ohne sein Wissen verpflichtet worden.

Der Schachzug macht Sinn. Selbst die beiden überraschenden Siege gegen die ZSC Lions vermögen die sportliche Misswirtschaft von Larry Mitchel nicht zu kaschieren.

Mit Stefan Mair bekommt Kloten die bestmögliche Lösung: Er hat bei Thurgau als Cheftrainer aus einem Minimum ein Maximum herausgeholt und zugleich eine ganze Reihe von Talenten ausgebildet. Der Italiener ist ein unerbittlicher Vertreter des Leistungsprinzips. Er behandelt Ausländer, Routiniers und junge Talente gleich fair nach Leistung und Potenzial. Mit ihm kehrt Kloten zur DNA als Ausbildungsklub zurück.

Stefan Mair hat einen Vertrag bis Saisonende. Wie verlässlichste Gewährsleute aus der Leventina melden, hat Sportchef Paolo Duca seinem Elite-Juniorentrainer den Wechsel erlaubt. Logisch, sonst hätte er ja nicht, wie andere Gewährsleute melden, den Garderonbekasten geräumt.