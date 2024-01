Ski live: Slalom in Schladming mit Meillard und Yule in Ticker und TV

Liveticker

Zenhäusern eröffnet den Nacht-Slalom in Schladming – kurz darauf folgen Meillard und Yule

Die Startliste

1 Ramon Zenhäusern

2 Clement Noel

3 Linus Strasser

4 Loïc Meillard

5 Henrik Kristoffersen

6 Manuel Feller

7 Daniel Yule

8 Dave Ryding

9 Alexander Steen Olsen

10 Tommaso Sala

11 Atle Lie McGrath

12 Timon Haugan

13 Kristoffer Jakobsen

14 Marc Rochat

15 Fabio Gstrein

16 Filip Zubcic

17 Albert Popov

18 Alex Vinatzer

19 Michael Matt

20 AJ Ginnis

Die weiteren Schweizer:

25 Luca Aerni

34 Tanguy Nef

48 Reto Schmidiger

62 Noel von Grünigen​

Am Dienstag hiess der Sieger im fünften Riesenslalom der Saison zum fünften Mal Marco Odermatt – und das, obwohl dem 26-jährigen Nidwaldner im ersten Lauf noch ein Fehler unterlief und er mit 98 Hundertstelsekunden Rückstand auf Leader Manuel Feller in den 2. Durchgang startete. Der Österreicher wurde am Ende hinter Odermatt Zweiter, was selbst dem Gesamtweltcup-Leader etwas leid tat. «Ich hoffe, Manuel gewinnt morgen», sagte der Sieger nach dem gestrigen Rennen.

Heute Abend sind in Schladming nämlich die Slalom-Spezialisten dran, Odermatt hat also einen Ruhetag vor den Speed-Rennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen. Feller startet hingegen als Disziplinen-Leader in den Nachtevent in der Steiermark. Ein Sieg in Schladming wäre für Feller eine Premiere. Von den ersten fünf Slaloms in der laufenden Saison gewann er jene drei in Gurgl, Adelboden und Wengen. Der Tiroler befindet sich derzeit also in der Form seiner Karriere und würde wohl nur zu gerne den dritten Sieg auf heimischem Boden feiern.

Aus Schweizer Sicht sind die Hoffnungen breit verteilt. Sowohl Daniel Yule als auch Loïc Meillard oder Marc Rochat ist ein starkes Ergebnis zuzutrauen. Ramon Zenhäusern, der das Rennen eröffnet und im letzten Jahr hinter Clément Noel Zweiter wurde, kam in dieser Saison hingegen noch nicht so richtig in Tritt. Dabei hätte auch er das Zeug zu einer Überraschung.

Das Rennen kannst du hier ab 17.45 Uhr verfolgen, der 2. Lauf ist für 20.45 Uhr angesetzt.

(nih)