Chinesische Fans stürmen das Team-Hotel von Al-Nassr. Video: twitter

Cristiano Ronaldo verletzt sich vor Spielen in China – und die Fans so 😡😡

Eigentlich hatte Al-Nassr das Trainingslager in China anders geplant. So sollte der saudische Klub heute und am Sonntag je ein Freundschaftsspiel gegen ein chinesisches Team austragen, damit die dortigen Fans Cristiano Ronaldo einmal in Aktion sehen können. Der Portugiese hat sich aber eine Verletzung zugezogen, weshalb die beiden Spiele vorerst nicht stattfinden sollen.

«Wir sind traurig, euch mitzuteilen, dass die beiden Spiele unglücklicherweise und aus Gründen, die ausserhalb der Kontrolle von Al-Nassr liegen, verschoben werden müssen», teilte der Klub am Dienstag mit. Später adressierte auch Ronaldo die Fans: «Für mich ist heute ein trauriger Tag. Ich möchte mich bei den chinesischen Fans entschuldigen. Manche Dinge kann man nicht kontrollieren.»

Seit er 2003 das erste Mal nach China gekommen sei, fühle er sich dort stets willkommen, wie Ronaldo sagte. «Für mich ist es wie ein zweites Zuhause und deshalb bin ich sehr traurig. Ich weiss, dass auch ihr sehr traurig seid. Aber wir werden wieder hierherkommen.»

Viele von Ronaldos Fans in China waren über die Nachricht alles andere als erfreut. Besonders den Organisatoren der beiden Freundschaftsspiele, deren Tickets bereits seit Langem ausverkauft sind, werfen die Chinesinnen und Chinesen ein falsches Spiel vor. So glauben einige, dass diese den Gesundheitsstatus Ronaldos bis zum Vortag des ersten geplanten Spiels verheimlicht hätten. Viele von ihnen sind mehrere Tausend Kilometer nach Shenzhen gereist, um ihr Idol zu sehen.

Die enttäuschten Fans begannen in der Folge gar vor dem Team-Hotel von Al-Nassr zu protestieren, bevor sie dieses gar stürmten. Erst durch den Eingriff des chinesischen Militärs konnte die Situation wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Video: twitter

