SCL Tigers bangen um Garrett Roe – und hoffen leise auf Cody Eakin

Er soll nächste Saison für die SCL Tigers auf dem Eis stehen – aber kommt Garrett Roe tatsächlich? Bild: fxp-fr-sda-rtp

Eismeister Zaugg

Langnau bangt um Garrett Roe – und hofft leise auf Cody Eakin

Garrett Roe soll nächste Saison einer der Leitwölfe bei den SCL Tigers sein. Aber nun ist höchst ungewiss, ob der Amerikaner überhaupt nach Langnau kommen wird.

Klaus Zaugg Folge mir

In Zug war Garrett Roe überragend, bei den ZSC Lions noch einer von (zu?) vielen Häuptlingen. Nun plante er in Langnau ein letztes Hurra in seiner Karriere. Er ist zwar im Februar schon 35 geworden. Aber erstens altern kleine Spieler weniger schnell (171 cm/77 kg) und zweitens lebt er von seiner spielerischen Brillanz und nicht von Brecher-Qualitäten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in einer zentralen Rolle in Langnau einen goldenen Karriereherbst zelebrieren wird, ist sehr hoch.



Aber nun hat er Sportchef Pascal Müller informiert, dass er aus familiären Gründen vielleicht doch nicht nach Langnau kommen wird und ein Angebot aus der NHL-Farmteamliga AHL prüfe.

Die Langnauer benötigen für nächste Saison neu zwei starke ausländische Center. Kommt Garrett Roe nicht, muss Pascal Müller gleich zwei überdurchschnittliche Mittelstürmer rekrutieren. Was nicht einfach ist. Auch die ZSC Lions sind nach wie vor auf der Suche nach einem ausländischen Center – und sind an den gleichen Kandidaten dran. «Das macht es für uns nicht einfacher», sagt Langnaus Sportchef. «Mit den Offerten der ZSC Lions können wir nicht konkurrieren...»

Leise hofft Tigers-Sportchef noch auf Cody Eakin. Bild: keystone

Pascal Müller hat nach wie vor eine leise – aber nur eine leise – Hoffnung, dass Cody Eakin (32) seine Karriere doch noch fortsetzen wird. Der Kanadier war letzte Saison einer der Leitwölfe des Teams. Kein Schillerfalter. Sondern einer, der mit seiner intensiven Spielweise sein bestes Hockey in den entscheidenden Partien zeigte: 20 Punkte in 34 Qualifikationspartien, aber 5 Punkte in den 6 Dramen der Playouts gegen Ajoie.

«Es ist nicht ausgeschlossen, dass Cody doch noch eine Saison anhängt. Die Chance ist zwar klein, aber wir versuchen es…» SCL-Sportchef Pascal Müller

Der Kanadier wäre also hochwillkommen, hat aber entschieden, seine Karriere zu beenden. Er hält sich aber nach wie vor fit und Pascal Müller ist in regem Kontakt mit ihm geblieben. Er sagt: «Es ist nicht ausgeschlossen, dass Cody doch noch eine Saison anhängt. Die Chance ist zwar klein, aber wir versuchen es…»

Die SCL Tigers gehören zu den Teams, die unter der neuen Ausländerregelung ächzen. Die Hoffnung, die Löhne würden bei der Erhöhung von vier auf sechs Ausländer sinken, hat sich offensichtlich nicht erfüllt. Im Gegenteil. Aber «kleine» Teams wie Langnau stehen und fallen noch mehr als die Grossen mit der Qualität der ausländischen Spieler. Die ZSC Lions – aktuell auf dem Markt in direkter Konkurrenz mit den Langnauern – können selbst mit zwei oder drei durchschnittlichen Ausländern konkurrenzfähig sein und einen ausländischen Gastarbeiter auch in der Rolle eines Ergänzungsspielers beschäftigen. Die SCL Tigers nicht.

Harri Pesonen bleibt den Tigers erhalten. Bild: KEYSTONE

Bisher haben die SCL Tigers für nächste Saison die Verteidiger Vili Saarijärvi (26, bisher) und Juuso Riikola (29, neu) sowie die Stürmer Harri Pesonen (32, bisher), Aleksi Saarela (26, bisher) und Garrett Roe (35, neu) unter Vertrag. Aber eben: Ob Garrett Roe tatsächlich nach Langnau kommen wird, ist nun höchst ungewiss.