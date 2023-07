Im Winter wechselte Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr – nun erlitt die Transferoffensive seines Klubs einen Dämpfer. Bild: keystone

Ronaldo-Klub Al-Nassr angeblich mit Transfersperre belegt

Superstar Cristiano Ronaldo wird wohl allzu schnell keine neuen Mitspieler bekommen. Der Grund dafür liegt Jahre zurück – die neuen Besitzer des Klubs wollen die Sperre aber noch verhindern.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres spielt Cristiano Ronaldo für den saudischen Erstligisten Al-Nassr – und hatte in gut sechs Monaten allerlei Zeit, seine neuen Mitspieler kennenzulernen.

Dass nun weitere hinzukommen werden, ist äusserst fraglich. Denn wie das englische Boulevard-Blatt «The Mirror» berichtet, ist Ronaldos Klub von der FIFA mit einer Transfersperre belegt worden. Der Grund mutet kurios an, schliesslich liegt er schon mehrere Jahre zurück.

Alter Transfer wird für Al-Nassr zum Verhängnis

Im Jahr 2018 hat es Al-Nassr dem Bericht zufolge versäumt, dem damaligen Premier-League-Klub Leicester City eine Ablösesumme für dessen nigerianischen Stürmer Ahmed Musa zu zahlen. Der ehemalige Stürmer von ZSKA Moskau schloss sich den «Foxes» unmittelbar nach deren Titelgewinn 2016 an, hatte in England aber nur wenig Erfolg, sodass es ihn weiter zu Al-Nassr in die Wüste zog.

Ahmed Musa. Bild: www.imago-images.de

Bei Al-Nassr absolvierte er 60 Spiele und wurde sogar Meister. Laut der FIFA verpasste es der Klub allerdings, leistungsbezogene Zuschläge in Höhe von 460.000 Euro plus Boni an seinen englischen Ex-Klub zu zahlen.

Neue Besitzer wollen Sperre verhindern

Die Folge: Ein Registrierungsverbot, das sowohl für Spieler aus dem Ausland als auch aus dem Inland gelten soll. Das Urteil wurde laut dem Bericht des «Mirror» bereits im Oktober 2021 veröffentlicht und auf Bewährung ausgesetzt, sollte Al-Nassr der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen. Dies soll bis zum heutigen Tag nicht geschehen sein.

Die Transfersperre für den neunfachen saudischen Meister soll allerdings nicht nur für diesen Sommer, sondern insgesamt drei aufeinanderfolgende Transferfenster gelten. Das würde bedeuten, dass Al-Nassr für gut eineinhalb Jahre keine neuen spielfähigen Spieler verpflichten kann. Und damit auch keine weiteren Teamkollegen für Weltstar Cristiano Ronaldo.

Dies wollen die neuen Besitzer des Klubs aber verhindern. Al-Nassr teilte mit, dass der Vorfall vor der Übernahme durch den saudischen Investmentfonds PIF geschah und dass der Betrag an Leicester sofort bezahlt werde, um die Sperre aufzuheben. (nih/t-online)