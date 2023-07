Schrei der Erlösung: Carlos Alcaraz, nachdem er seinen Matchball verwertet hat. Bild: keystone

Alcaraz schlägt Rune deutlich + Jabeur gelingt Final-Revanche + Eubanks-Märchen zu Ende

Alcaraz bezwingt Rune im Youngster-Duell

Ein Final zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ist in Wimbledon immer noch möglich. Der Weltranglisten-Erste aus Spanien erreichte einen Tag nach dem Serben die Halbfinals. Der 20-Jährige setzte sich im Youngster-Duell gegen den Dänen Holger Rune überraschend deutlich 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 durch.

Der Matchball von Alcaraz gegen Rune. Video: SRF

Alcaraz, der im vergangenen Sommer nach seinem ersten Titelgewinn beim US Open zur jüngsten Nummer 1 der Welt wurde, steigt als Favorit in den Halbfinal gegen den Russen Daniil Medwedew.

Vorjahressiegerin ausgeschieden

Jelena Rybakina, die 2022 in Wimbledon triumphiert hatte, schied in den Viertelfinals aus. Die 24-jährige Kasachin verlor gegen die Tunesierin Ons Jabeur 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Im vergangenen Jahr hatten sich beide Spielerinnen in London im Final gegenübergestanden. Damals gewann Jelena Rybakina in drei Sätzen und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Der Matchball für Ons Jabeur. Video: SRF

Sabalenka siegt souverän

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka steht in den Halbfinals. Die 25-Jährige aus Belarus gewann gegen Madison Keys aus den USA 6:2, 6:4 und steht damit in London wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten vier. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in Wimbledon nicht spielen dürfen.

Halbfinal-Premiere für Medwedew

Der Russe Daniil Medwedew steht beim Turnier in Wimbledon erstmals in den Halbfinals. Der 27-Jährige gewann gegen den amerikanischen Überraschungs-Viertelfinalisten Christopher Eubanks nach hartem Kampf 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 und beendete damit den spektakulären Siegeszug des Aussenseiters. Die Nummer 3 der Welt bekommt es nun im Halbfinal mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien oder dem Dänen Holger Rune zu tun.

(nih/sda)