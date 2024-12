Eismeister Zaugg

Das sind die interessantesten Spieler der Liga – Rang 40 bis 31

Wer war in dieser Saison der wichtigste und interessanteste Eishockey-Spieler der National League? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres» Klaus Zaugg? Eben. Darum hier seine Liste.

Endlos lässt sich darüber debattieren, wer die Besten der bisher 388 in der National League eingesetzten Feldspieler und 37 Goalies der laufenden Saison sind. Die Statistiken sagen auch nicht alles.

Viele weitere Faktoren wie Führungsqualitäten, Preis-Leistungs-Verhältnis, Einfluss auf das Leistungsvermögen des Teams spielen auch eine Rolle. Hier also die 50 interessantesten Spieler der laufenden Saison. 27 Schweizer, 10 Finnen, 4 Tschechen, 4 Kanadier, 2 Amerikaner und je ein Schwede, ein Deutscher und ein Franzose.

Wir zeigen die Top 50 der wichtigsten Spieler der ersten Qualifikationshälfte 2024/25 in einer fünfteiligen Serie. Hier der zweite Teil:



40. Phil Baltisberger

Verteidiger (29), SCL Tigers

31 Spiele, 6 Tore, 4 Assists, 10 Punkte.14 Strafminuten. +4. 27. Ligaweit, zweitbester Torschütze der Verteidiger

Der offensive Schmetterling, der jahrelang verpupptwar

Während seiner ganzen Karriere hatte er vor seinem Wechsel nach Langnau in einer Saison im Erwachsenenhockey noch nie mehr als vier Tore pro Saison erzielt. Als er am 2. November für die SCL Tigers gegen die Lakers trifft, hat er sage und schreibe 160 Partien ohne Torerfolg hinter sich – zuletzt hatte er am 27. Januar 2022 mit den ZSC Lions gegen Lausanne über einen erfolgreichen Torschuss gejubelt. Nun hat er diese Saison in Langnau bereits 6 Tore erzielt und schon vor der Weihnachtspause eine neue persönliche Bestmarke erreicht. Nur ein einziger Verteidiger der Liga – Julius Honka (HCD) – hat diese Saison noch mehr Tore erzielt (9).

Diese wundersame Steigerung ist einfach zu erklären: Nach jahrelangem Dasein als Hinterbänkler mit knapp 10 Minuten Eiszeit hat er nun in Langnau zum ersten Mal eine wichtige Rolle mit fast 20 Minuten Eiszeit pro Partie bekommen. Wer will, kann die Frage stellen: Was wäre aus Phil Baltisberger geworden, wenn er vor sechs oder sieben Jahren eine wichtige Rolle in einem Team bekommen hätte? Er ist ein offensiver Schmetterling, der jahrelang in der Rolle als Ergänzungsspieler verpuppt war. Sein Talent stand ja nie zur Debatte. Er hat zwischen 2011 und 2015 sage und schreibe sechs Junioren-WM-Turniere bestritten, zweimal hintereinander die U 18- und die U 20 WM im gleichen Jahr. Immerhin hat ihm das Dasein als Hinterbänkler bei den ZSC Lions viel Ruhm beschert: die Meistertitel von 2012, 2018 und 2024. Bei den ZSC Lions lässt sich halt auch am Katzentisch gut leben.

Bild: keystone

39. Dario Bürgler

Stürmer (37), HC Ambri-Piotta

32 Spiele, 8 Tore, 4 Assists, 12 Punkte. 6 Strafminuten. -10. Nr. 18 der Liga-Torschützenliste der Schweizer.

Der beste Schweizer Stürmer ohne WM-Aufgebot

Er ist im Dezember 37 geworden und auf dem Weg, zum 9. Mal in den letzten 10 Jahren mehr als 10 Tore zu erzielen. Insgesamt drei Jahre Zug, sieben Jahre Davos, fünf Jahre Lugano und nun in Ambri schon in der 4. Saison eines goldenen Karriereherbstes: Leise in der Art, stark in der Tat. In 19 Jahren nur drei Mal mehr als 20 Strafminuten – ein freundlicher Vollstrecker mit den feinen, flinken Händen eines Pianisten, kräftig und schlau, in der Lage, die Scheibe zu behaupten.

Zweimal Meister mit Davos (2009, 2011) und mit zwei verschiedenen Schweizer Teams Sieger beim Spengler Cup (2012 mit Davos, 2023 mit Ambri) und mit ziemlicher Sicherheit der beste Offensivspieler der letzten 20 Jahre ohne ein WM-Aufgebot: Alles in allem wohl zu sehr Künstler und zu wenig bissig und böse, um internationalen Ruhm zu ernten. Und es ist und bleibt eine Torheit sondergleichen, dass ihm Luganos Sportdirektor Hnat Domenichelli ein so schäbiges Angebot zur Vertragsverlängerung offeriert hat, dass er im Sommer 2021 nach Ambri weitergezogen ist, wo inzwischen seine Rolle auf dem Eis und in der Kabine nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Bild: keystone

38. Leonardo Genoni

Torhüter (37), EV Zug

5 Spiele, 144 Schüsse, 93,06 Prozent abgewehrt.

Besser sein als…Tim Wolf

Ein Goalie, der lediglich fünf Partien bestritten hat, findet im Normalfall keine Aufnahme in eine Auflistung der wichtigsten, umstrittensten, auffälligsten oder interessantesten Spieler der laufenden Saison. Aber Leonardo Genoni ist der berühmteste Schweizer Goalie der Geschichte ohne NHL-Erfahrung: Sieben Mal Meister, zweimal im WM-Final.

Die Frage, wie gut er nach seiner Verletzungspause wieder in Form kommt, kann die Meisterschaft entscheiden – und beschäftigt neben Zugs Sportchef Reto Kläy auch Nationaltrainer Patrick Fischer. Leonardo Genoni ist im August 37 geworden und hat in Zug einen Vertrag bis 2027. Nach wie vor hat Patrick Fischer den neuen Leonardo Genoni nicht gefunden – erst unter der besonderen Belastung einer WM wird sich zeigen, ob einer der jüngeren Schweizer Goalies in den Schuhen des WM-Finalisten von 2018 und 2024 stehen kann. Und in Zug ist eigentlich Leonardo Genoni nur als Nummer 1 denkbar. Eigentlich absurd: in den nächsten Wochen muss er erst einmal Tim Wolf als Nummer 1 verdrängen …

Bild: keystone

37. Philip Wüthrich

Torhüter (26), SC Bern

13 Spiele, 336 Schüsse, 90,48 Prozent abgewehrt.

Eigentlich besser als Adam Reideborn

Bleibt er oder geht er doch? Diese Frage hat beim SCB schon «Generationen» von Sportchefs – von Alex Chatelain bis zu den Ober- und Untersportchefs Martin Plüss und Patrik Bärtschi – umgetrieben. Nach dieser Saison wird Philip Wüthrich nun den SCB verlassen und in Ambri neben Gilles Senn eine neue Herausforderung suchen. Ohne jede Not gibt der SCB den Vorteil eines starken Goalie-Duos preis: Philip Wüthrich spielte und spielt jederzeit auf der Augenhöhe von Adam Reideborn und in den Playoffs war er im letzten Frühjahr gegen Zug mit einer Fangquote von 89,55 Prozent und einem Shutout sogar klar solider als der Schwede (85,59 Prozent).

Wer es polemisch mag: Eigentlich ist Philip Wüthrich besser als Adam Reideborn. Punkt. Der SCB wird nächste Saison auf jeden Fall eine schwächere und um gut 200'000 Franken günstigere Nummer 2 haben.

Bild: keystone

36. Michael Fora

Verteidiger (29), HC Davos

30 Spiele, 4 Tore, 5 Assists, 9 Punkte. 43 Strafminuten. +14. Nr. 29 der Verteidiger-Skorerliste. «Bösester» Davoser.

Endlich wieder der wahre Michael Fora

Die zu Recht hohen bis himmelhohen Erwartungen hatte der doppelte WM-Silberheld in den ersten zwei Jahren nach dem Transfer von Ambri zu Davos nie ganz erfüllt. Nach der enttäuschenden letzten Saison (1 Tor, 10 Assists und eine Minus-7-Bilanz) wollten Gerüchte um eine vorzeitige Rückkehr nach Ambri (der Vertrag beim HCD läuft bis 2026) bis weit in den Sommer hinein nicht verstummen.

Und nun erleben wir den besten, charismatischsten, defensiv seriösesten und «bösesten» Michael Fora seit er Ambri im Sommer 2022 verlassen hat. Er ist unterwegs zu einer auch statistisch formidablen Saison. Nicht nur die Produktionssteigerung ist beeindruckend. Wichtiger noch: Er ist verlässlicher geworden, er macht weniger Spektakelfehler und weist vor der Weihnachtspause eine Plus-14-Bilanz auf. Den besten Wert seiner Karriere.

Bild: keystone

35. Arno Nussbaumer

Verteidiger (22), HC Ajoie

31 Spiele, 5 Tore, 3 Assists, 8 Punkte. 10 Strafminuten, -4. Nr. 35 der Liga-Skorerliste Verteidiger. Beste Plus/Minus-Bilanz der Ajoie-Verteidiger.

Zugs vergessenes Verteidigertalent

Letzte Saison ist er in Zug für die National League gewogen und als zu leicht befunden worden: Gerade mal 6 Partien durfte er bestreiten und den Rest der Saison hat er bei La Chaux-de-Fonds in der Swiss League verbracht. Was haben die Scouts der NL-Klubs in der vergangenen Saison den ganzen Tag lang gemacht?

Bereits letzte Saison war klar, dass dieser smarte, elegante und kompletter Verteidiger sein Potenzial bei weitem noch nicht ausgereizt hatte und seine Bewunderer sagten, er könnte der nächste, defensiv bessere Dominik Egli werden. Und siehe da: Nun ist er bei Ajoie der produktivste Schweizer Verteidiger (8 Punkte) und kein defensiver Hallodri: Er weist auch beste Plus/Minus-Bilanz der helvetischen Abwehrspieler beim Tabellenletzten auf.

Sportdirektor Julien Vauclair wusste schon, warum er diesem Talent gleich einen Vertrag bis 2026 gegeben hat. Arno Nussbaumer ist kein Brecher (weniger als 80 Kilo). Also sind seine Qualitäten eben die, die in der National League bei einem Verteidiger ebenso gefragt sind wie Postur, Wucht, Kraft und Wasserverdrängung: Flinke Füsse, feine Hände und Schlauheit.

Bild: keystone

34. Andres Ambühl

Stürmer (41), HC Davos

31 Spiele, 1 Tor, 8 Assists, 9 Punkte, 41 Strafminuten. +3, Nr. 146 der Liga-Skorerliste.

Der ewige Stürmer

«Und läuft und läuft und läuft…» Das ist der kultige Werbespruch für den VW-Käfer aus dem Jahre 1968. Wenn ein Werbebüro heute diesen Reklame-Kampagne machen müsste, dann würde im Bild gut erkenntlich Andres Ambühl am Steuer sitzen. Mit 41 Jahren ist er inzwischen der älteste Spieler der Liga, in Prag ist er bei seiner 19. WM zum zweiten Mal nach 2013 WM-Silberheld geworden, hält den Weltrekord für WM-Einsätze und hat schon über 1250 Partien in der höchsten Liga bestritten.

Die Frage war natürlich: Würde er auch diese Saison mithalten, laufen und laufen und laufen? Inzwischen wissen wir: Ja, er läuft und läuft und läuft immer noch. Zwar schultert er nicht mehr am meisten Eiszeit, aber nach wie vor ist er in jedem Spiel durchschnittlich fast eine Viertelstunde auf dem Eis unterwegs, weist eine Plus-Bilanz auf und hat immerhin schon 8 Skorerpunkte beigesteuert – damit ist er immer noch die Nummer 76 unter den bisher 280 eingesetzten Spielern mit Schweizer Lizenz. Kein anderer Spieler hat in den letzten 20 Jahren diese Kombination aus läuferischer Leichtigkeit, Spielintelligenz, Schlauheit, feinen Händen, Ausdauer, Energie, Leidenschaft, Bescheidenheit und Führungsqualitäten aufs Eis gebracht. Es gibt eigentlich keinen Grund, nun seine letzte Saison zu erwarten.

Bild: keystone

33. Enzo Corvi

Stürmer (32), HC Davos

33 Spiele, 1 Tor, 17 Assists, 10 Strafminuten. +15, 59. Liga-Skorerliste. Beste Plus/Minus-Bilanz der Schweizer Stürmer.

Ein offensives Genie, das auch Defensive kann

Auf den ersten Blick gibt es keinen Grund, Enzo Corvi mehr zu rühmen als in früheren Jahren. Die Punkteproduktion bewegt sich im erwarteten Rahmen und «böser» ist er auch nicht geworden. Und doch sehen wir in dieser Saison zwar nicht den offensiv charismatischsten, aber den wahrscheinlich besten Enzo Corvi. Erstens schultert er von allen HCD-Stürmern am meisten Eiszeit und zweitens weist er mit Plus-17 die mit Abstand beste Plus/Minus-Bilanz seiner Karriere auf.

Es ist ligaweit der beste Wert aller Schweizer Stürmer. Selbst in seinem offensiv magischsten Jahr (2020/21/52 Punkte in 44 Partien) kam er gerade mal auf ausgeglichene Plus/Minus-Werte. Aus einem Schillerfalter mit internationalem Niveau (WM-Silberheld von 2018) ist ein Leitwolf mit dem Format eines Captains geworden.

Bild: keystone

32. Toni Rajala

Stürmer (33), EHC Biel

31 Spiele, 13 Tore, 10 Assists, 23 Punkte, 24 Strafminuten. +2. Nr. 25 der Liga-Skorerliste. Topskorer Biel.

Das Glück Biels hängt an seinen Toren

Und wo wäre Biel ohne die Tore von Toni Rajala? Zwar ist Biels Abhängigkeit von Torhüter Harri Säteri noch grösser – aber Toni Rajala ist der wichtigste Feldspieler und nur wenige Stürmer prägen ihre Mannschaft so stark. Er hat letzte Saison so oft wie kein anderer Spieler die gegnerischen Goalies beschäftigt (224 Schüsse – Liga-Bestmarke) und er ist aktuell in dieser Statistik hinter Filip Zadina (HCD) und Ambris Dominik Kubalik die Nummer 3.

Er macht auch in seiner 9. Saison Biels Offensive unberechenbar. Er trifft zwar nicht in jedem Spiel, aber in jedem Spiel müssen alle damit rechnen, dass er trifft. Was Segen und Fluch zugleich ist: Manchmal verzweifeln seine Mitspieler fast, weil er auch aus den unmöglichsten Winkeln den Abschluss einem Pass vorzieht. Aber er trifft eben auch diese Saison öfter als seine Mitspieler und aus den unmöglichsten Winkeln. Er ist kein «Durchbrecher» (wie Matej Stransky). Seine Tore erzielt er mit Kunstschüssen und spielerischer Leichtigkeit. Den Zweikämpfen läuft er auf und davon und an einem guten Abend ist er ein wenig Lino Martschini, Marcel Jenni, Marco Lehmann und Dominik Kubalik. Sein Vertrag läuft bis 2027. Noch nie war ein Ausländer so lange beim Klub wie der Weltmeister von 2019 und 2022 und Olympiasieger von 2022.

Bild: keystone

31. Tim Wolf

Torhüter (32), EV Zug

Torhüter, 25 Spiele, 694 Schüsse, 91,21 Prozent abgewehrt.

Den «Leonardo Genoni des reichen Mannes» ersetzen…

Er ist, wie Leonardo Genoni, bei den ZSC Lions ausgebildet worden, war der «Leonardo Genoni des armen Mannes» und hatte auf kleine Teams so starken Einfluss wie Leonardo Genoni auf die Titanen: Aufstieg und Cupsieg mit Ajoie, Aufstieg mit Kloten. Also ein Torhüter, der dann am besten hält, wenn es drauf ankommt. Nun stand er vor einem beschaulichen, milden und goldenen Karriereherbst: Ein Zweijahresvertrag bis 2026 als Nummer 2 hinter Leonardo Genoni in Zug.

Endlich ein ruhigeres Leben, weniger Verantwortung, weniger als 1000 Pucks pro Saison stoppen und zum ersten Mal hinter einer stabilen Abwehr hexen. Aber es ist ein stürmischer Karriere-Herbst geworden: Leonardo Genoni ist durch Blessuren ausgefallen und bis zur Weihnachtspause hat Tim Wolf nach Reto Berra am meisten Partien von allen Torhütern der Liga bestritten und am viertmeisten Schüsse gehalten. Er hat den «Leonardo Genoni des reichen Mannes» tapfer vertreten. Unsere Bewertung ist auch eine Anerkennung für eine Karriere und erstaunliche Leistungen ausserhalb des nationalen Scheinwerferlichtes.