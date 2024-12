Spätes Torfestival und ein Shutout – Davos deklassiert Straubing nach Startmühen

Nach Fribourg-Gottéron gewinnt auch der HC Davos seine zweite Partie am Spengler Cup. Das Heimteam bezwingt die Straubing Tigers 5:0 und darf weiter auf die direkte Halbfinal-Qualifikation hoffen.

Mehr «Sport»

Der HCD zeigte eine gute Reaktion auf die 2:6-Klatsche am Vortag gegen das Team Canada und war vor allem defensiv wesentlich stabiler. Zudem gelang dem Goalie Luca Hollenstein mit 35 abgewehrten Schüssen eine glänzender Auftritt.

Calle Andersson im Mitteldrittel im Powerplay (28.) sowie Adam Tambellini nach einer feinen Einzelleistung von Yannick Frehner (47.), Tino Kessler (52.), Frehner (54.) und Brendan Lemiuex (56.) im Zweiminuten-Takt im Schlussabschnitt erzielten die Treffer zum letztlich e(twas zu) klaren Sieg der Davoser.

Andersson bringt Davos in Führung. Video: SRF

Damit wahrte der Gastgeber die Hoffnung auf den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug in die Halbfinals. Dafür müsste Straubing am Samstag die Kanadier bezwingen. Dies würde dem HCD einen zusätzlichen freien Tag bescheren, ansonsten bestreitet er am Sonntag einen der beiden Viertelfinals.

Nachdem die Davoser vom Team Canada regelrecht überfahren worden war, musste das Heimteam auch gegen die Niederbayern aus Straubing zehn Minuten lang arg unten durch. 12:3 lautete das Schussverhältnis zwischenzeitlich, und der HCD konnte sich bei seinem Goalie bedanken, dass er nicht in Rückstand geriet.

Dann aber schafften sie es, gegen die mit zehn Nordamerikanern angetretenen Tigers, das Geschehen ausgeglichener zu gestalten. Im letzten Drittel war dann fast jeder Schuss ein Treffer.

Für die deutschen Fans gab es bei der Spengler-Cup-Premiere kein Tor zu bejubeln. Bild: keystone

Straubing Tigers - Davos 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Davos. - 6267 Zuschauer (ausverkauft). - SR Schrader/Hebeisen (GER/SUI).

Tore: 28. Andersson (Powerplaytor) 0:1. 47. Tambellini (Frehner) 0:2. 52. Kessler (Zadina, Honka) 0:3. 54. Frehner (Tambellini) 0:4. 56. Lemiieux (Stransky) 0:5.

Strafen: je 6mal 2 Minuten.

Straubing Tigers: McIntyre; Brandt, Braun; Klein, Nogier; Green, Samuelsson; Dascher; Hede, Scott, Fleischer; Leier, Leonhardt, St. Denis; Connolly, Samanski, Lipon; Müller, Brunnhuber, Uba; Schönberger.

Davos: Hollenstein; Honka, Dahlbeck; Gross, Lennström; Andersson, Jung; Guebey; Stransky, Ryfors, Lemieux; Frehner, Corvi, Tambellini; Kessler, Palve, Zadina; Wieser, Egli, Ambühl; Nussbaumer. (abu/sda)