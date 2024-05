In der Qualifikation hat Sven Senteler für Zug in 42 Partien 9 und in den Playoffs in 11 Spielen 2 Tore erzielt (ohne Josi-Pässchen natürlich). Er hat gegen Norwegen zum ersten Mal mit Roman Josi auf dem Eis «musiziert» und die Premiere hat ihm sichtlich Spass gemacht. Es sei schon so etwas wie ein Bubentraum, mit so einem Spieler auf dem Eis zu stehen. Nein, nein, er habe ihn noch nicht um ein Autogramm gebeten.

Das 5:2 gegen Norwegen reiht sich also ein in die Reihe der siegreichen Startspiele. Die Norweger waren der perfekte Gegner: Jung, tapfer und robust. Der Spaziergang im Park war also schon ein wenig anstrengend – und das soll ja so sein, wenn er guttun soll. Der kurzzeitige Ausgleich zum 1:1 und der zweite Gegentreffer zum 5:2 in Unterzahl dürften Patrick Fischer gar geholfen haben.

Die grosse Übersicht zeigt: So schlecht bewerten uns die Nachbarländer am ESC

Arno Del Curto wie Udo Jürgens: «Mit 66 ist noch lange nicht Schluss»

Aufatmen in Hockey-Österreich: Arno Del Curto (67) ist zurück in Prag und will die Mannschaft am Sonntag gegen die übermächtige Schweiz an vorderster Front, an der Bande, unterstützen.

Von den vielen inzwischen nicht mehr so bedeutungsvollen Vorrunden-Partien einer WM ist es die aufregendste: Am Sonntag tritt die Schweiz um 20.20 Uhr gegen Österreich an (SRF live). An und für sich kein Kracher. Die Schweiz ist fast (aber nur fast) so klar favorisiert wie unsere Fussball-Nationalmannschaft gegen Andorra, Lichtenstein oder San Marino.