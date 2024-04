Der EV Zug hat kein Trainerproblem. Bild: keystone

Die verlorene Magie eines Champions und die Trainerfrage

Dan Tangnes ist in Zug vom Zauberlehrling zum bestverdienenden Trainer Europas geworden. Er hat aus einem Klub einen Doppelmeister gemacht, der seit mehr als 20 Jahren auf seinen nächsten Titel gewartet hatte. Der Norweger kann Aufbau, Meister und Titelverteidigung. Zum Sündenbock für das klägliche Scheitern im Halbfinal taugt er nicht. Zug braucht keinen neuen Trainer. Aber einen Strategiewechsel.

Klaus Zaugg

Eine durchzogene Qualifikation (4.). Im Viertelfinal ein Drama über sieben Spiele gegen den SCB. Im Halbfinal vier Niederlagen hintereinander gegen die ZSC Lions und in den beiden Halbfinal-Heimspielen kein einziges Tor (0:1, 0:2): Bei jedem anderen Spitzenklub wäre jetzt der Trainer ein Thema. Dan Tangnes (45) arbeitet bereits seit sechs Jahren in Zug, doppelt so lange wie die durchschnittliche Amtszeit eines Hockeytrainers. Aber der Job des Norwegers steht nicht zur Debatte. Nicht nur, weil er einen Vertrag bis 2026 hat.



Zug verdankt seinen Aufstieg vom ehrgeizigen Aussenseiter zum Mass aller Dinge in unserem Hockey (Meister 2021 und 2022) im sportlichen Bereich seinem Trainer. Seinem Stil, seiner fordernden Art in Kombination mit einer hohen Sozialkompetenz. Wie kann es sein, dass er nun am Ende seiner sechsten Saison die Mannschaft «verloren» hat? Nicht die vier Niederlagen de Suite im Halbfinal sind beunruhigend. Aber die Art und Weise, wie seine Spieler die Niederlagen einfach hingenommen haben. Eine heftige Reaktion am Montag in der Partie der allerletzten Chance ist ausgeblieben. So weich und brav waren die Zuger seit dem Wiederaufstieg von 1987 noch nie. Die Saison können wir in einem Satz zusammenfassen: die verlorene Leidenschaft und Chemie eines Champions.

Bei jedem anderen Klub wäre die Frage: Hat diese Entwicklung etwas mit dem Trainer zu tun? Erreicht er mit seiner Message die Spieler nicht mehr? Kann er in Zug nur noch verlieren und nichts mehr gewinnen? Falls es so sein sollte, dann müsste Dan Tangnes eigentlich von sich aus den Vertrag auflösen und ein Jahr Pause machen. Anschliessend könnte er sich die Jobs in Europa aussuchen.

Dan Tangnes muss sich nicht neu erfinden oder seinen Stil ändern. Täte er das, wäre er erst recht verloren. In seinem Fall ist es am Management, die Situation zu überdenken und neu zu justieren und dem Trainer wieder die Voraussetzungen zum Erfolg zu schaffen. In erster Linie in drei zentralen Punkten.

Erstens in der Ausländerfrage: Bei sechs Ausländern bekommen die Gastarbeiter eine noch zentralere Bedeutung: Konstanz auf hohem Niveau in der Qualifikation und die Aussichten auf einen Titelgewinn in den Playoffs sind nur möglich, wenn alle sechs Ausländer-Positionen richtig besetzt sind. Die ZSC Lions sind dafür ein gutes Beispiel. Zugs ausländisches Personal genügte diese Saison höheren Ansprüchen nicht mehr. Kein einziger der sieben im Halbfinal eingesetzten ausländischen Spieler kommt auf eine Plus-Bilanz. Aber fünf mussten sich eine Minus-Bilanz notieren lassen. Bei den ZSC Lions weisen alle fünf ausländischen Feldspieler eine Plus-Bilanz auf.

Zweitens in der OYM-Frage: Das Hochleistungs-Sportzentrum OYM ist ein zentraler Bestandteil der DNA des Klubs geworden. Die Benützung dieser Anlage und die Betreuung kosten den Klub mehr als eine Million. Wie kann es sein, dass Spieler, die nach den neusten Erkenntnissen der Sportwissenschaft ausgebildet, ernährt, vorbereitet und trainiert werden, im Halbfinal mit leeren Energietanks stehen bleiben? Kann es sein, dass in diesem Bereich des Guten zu viel getan worden ist? Hockeyspieler sind in ihrer DNA auch heute noch mehr Rock’n’Roller als Klosterschüler.