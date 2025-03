Marc Lüthi bestätigt: «Jussi Tapola bleibt»

Den Sinn für Selbstironie hat der SCB-Manager auch in schwierigen SCB-Zeiten nicht verloren. Ein Hosentelefon-Gespräch am Tag nach dem Untergang gegen Gottéron. Der Pulverdampf hat sich schon ein wenig gelichtet:

Trotzdem: Das letzte Wort in der Trainerfrage hat nach wie vor das SCB-Urgestein Marc Lüthi. Jussi Tapola kann also erst beruhigt sein, wenn auch von dieser höchsten SCB-Stelle das Okay kommt. Um sicher zu sein, dass der finnische Bandengeneral tatsächlich im Amt bleibt und eine Polemik gegen den Trainer keinen Sinn ergibt, erkundigt sich der Chronist sicherheitshalber bei Marc Lüthi, ob es tatsächlich zu keinem Trainerwechsel kommen wird.

Martin Plüss, Captain und Leitwolf der SCB-Meisterteams von 2010, 2013, 2016 und 2017 steht beim SCB in höchstem Ansehen. Sein Wort in sportlichen Dingen ist «Gospel» («Evangelium») und er hält auch schützend seine Hand über Untersportchef Patrik Bärtschi. Die zwei Zürcher sind die sportlichen Wetter- und Kulturmacher beim SC Bern.

Kein Frühjahr für die Schlauen und die Tapferen – aber was ist mit den Geduldigen?

Die Liga ist ausgeglichen wie nie. Und doch setzen sich die Titanen durch. Mit den Langnauern sind die letzten Tapferen und mit Ajoie die schlauen Romantiker gescheitert. Aber Obacht: Jetzt betreten die Aufstiegs-Maulhelden aus Visp die grosse Bühne.

Wenn es denn eine Sensation hätte geben können – dann doch im Frühjahr 2025. Aber Kloten ist gegen die ZSC Lions längst auf der Strecke geblieben. Langnau scheiterte zwar erst im 7. Spiel. Die Emmentaler haben die Möglichkeit zur Überraschung nicht am Dienstag in der 7. Partie verspielt. Sondern in den zwei ersten, knapp verlorenen Auswärtspartien in Lausanne.