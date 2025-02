Sam Hallam ist einer der grössten Namen ausserhalb der NHL. Meister in Schweden 2015, 2018 und 2021 mit den Växjö Lakers. Coach des Jahres 2017 und 2018 plus sportartenübergreifend Schwedens Trainer des Jahres 2018. Mehr geht nicht.

ZSC Lions – noch nie so wenig Geld für so viel Leistung und Prestige

Kein Wunder, funktioniert hier Hockeysozialismus mit kollektiver Führung nicht so richtig. Yorick Treille und Rikard Franzén sind gleichberechtigte Chefs und ihnen zur Hand geht Stefan Hedlund als «Associate Coach». Also als eine Art Edelassistent. Zum gewöhnlichen Assistenten wollte sich der bei den Lakers gefeuerte Schwede in diesem Theater denn doch nicht degradieren lassen.

Steht Schwedens Nationaltrainer Sam Hallam ab 2026 in Genf an der Bande?

Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt

18. Februar 1992: Deutschland ist im olympischen Eishockeyturnier drauf und dran, das grosse Kanada rauszuwerfen. Doch dann bleibt der Puck beim entscheidenden Penalty von Peter Draisaitl auf der Linie kleben.

Für die Schweiz ist das Eishockeyturnier der Olympischen Spiele 1992 in Albertville keine Erfolgsgeschichte. Sie beendet es auf Rang 10 von 12 Teilnehmern. Wesentlich erfolgreicher ist Erzrivale Deutschland. Weil es die Underdogs Italien und Polen schlägt, steht es in den Viertelfinals. Und dort kommt es im Palais des Glaces in Méribel zu einer Begegnung mit Kanada, deren Ausgang keiner der 5500 Zuschauer in der Halle vergessen sollte.