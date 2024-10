Trotz Vorteilen jubeln am Ende die Zürcher: Sven Andrighetto (hinten) und Berns Doppeltorschütze Yanick Sablatnig. Bild: keystone

Der SCB kann Meister werden – die Logik eines unlogischen Spiels

Die ZSC Lions gewinnen in der Verlängerung 4:3. Ein Spiel voller verrückter Wendungen und am Ende ist klar, warum die ZSC Lions Meister geworden sind und warum der SC Bern im nächsten Frühjahr Meister werden kann.

Die Logik ist die Kunst der vernünftigen Schlussfolgerung. So gesehen ist der Sieg der ZSC Lions unlogisch: Der SCB dominiert im Zürcher Hockeytempel mit 43:32 Torschüssen, kassiert ein Offside-Tor trotz «Coaches Challenge», weil die Bildauflösung die alles entscheidende Szene nicht sichtbar machen kann (kein Fehler der Schiris also), vergibt in Unterzahl die bisher grösste Torchance der Saison und kassiert am Ende in der 7. Überzeit des Herbstes (Verlängerung oder Penaltys) die 7. Niederlage.

Der SCB hätte dieses Spektakel nach den Gesetzen der Logik gewinnen müssen. Aber Hockey auf rutschigem Eis ist halt nicht immer logisch.

Die Kabinentüre bleibt nach Spielschluss lange zu. Aber Trainer Jussi Tapola hat nicht getobt. Eher getröstet. Wenn denn ein Hockeytrainer die Kunst des Tröstens überhaupt beherrscht. Er ärgert sich zwar darüber, dass ein offensichtliches Offside vor dem 2:0 nicht erkannt worden ist, hadert aber weiter nicht mit den Hockeygöttern und stellt ganz sachlich fest:

«Wir haben alles, was notwendig ist: Offensive, Defensive, Puck-Management, Tempo und Teamgeist. Wir sind auch dazu in der Lage, unser Spielsystem dem Gegner anzupassen.»

Beton am Mittwochabend in Langnau (1:2 n.V), offensives Sausen und Brausen am Sonntagnachmittag in Zürich.

Trust the process: Jussi Tapola sieht sein Team auf einem guten Weg. Bild: keystone

Wichtig auch: Selbstvertrauen und Zusammenhalt sind intakt. Selbst nach einem unglücklichen 0:3-Rückstand gibt es keine Spuren der Resignation oder Frustration. Jussis Männer schütteln den Rückstand aus den Köpfen wie ein Hund das Wasser aus dem Fell, verlieren nicht Konzentration und Disziplin. Die Kadertiefe ist so gross, dass Yanick Sablatnig (25) in der 4. Linie aus knapp 10 Minuten Eiszeit zwei Tore macht.

Sein Name steht inzwischen im Notizbuch von Patrick Fischer. Der Nationaltrainer hatte den bissigen Stürmer bereits vor dem ersten Treffer ausdrücklich gelobt. Wer Meister werden will, braucht Nationalmannschafts-Kandidaten in der 3. und 4. Linie.

In den verbleibenden 14 Minuten nach dem Ausgleich (3:3) verpassen die Berner in der verrücktesten Szene der Saison in Unterzahl das 4:3, das mit ziemlicher Sicherheit den Sieg gebracht hätte: die ZSC Lions in Überzahl. Torhüter Robin Zumbühl eilt aus dem Kasten, um die Scheibe nach vorne zu spielen. Waltteri Merelä fängt sie ab und hat das leere, verlassene Gehäuse vor sich. Er schiesst sofort und trifft nicht. Weil er das getan hat, was jeder in dieser Situation tut: Sofort den Abschluss suchen. Er hatte gar nicht richtig realisiert, dass er völlig unbedrängt war und Eile ausnahmsweise gar nicht geboten war.

Die 7. Niederlage in der 7. Überzeit der Saison ist auch für Jussi Tapola mehr Kuriosum als Grund zur Sorge. Die logische Schlussfolgerung: Alles ist da, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Jussi Tapola obliegt es nun, bis im Frühjahr, bis es wieder neue Blätter in den Bäumen hat, die einzelnen Teile so zusammenzufügen, dass daraus ein meisterliches Puzzle wird. Das wird von ihm erwartet.

So viel sei auch verraten: Wenn er nicht bis in den Halbfinal kommt, wird sein Job trotz vorzeitiger Verlängerung bis 2026 im Treibsand der Polemik versinken.

Bleibt noch die Frage: Wie kann es sein, dass die ZSC Lions im eigenen, ausverkauften Tempel dem Gegner 43 Abschlüsse gewähren? Es ist die spielerische Leichtigkeit des Seins. So viel Talent, dass selbst bei Schillerfalter-Hockey, bei fahrlässiger defensiver Nachlässigkeit am Ende doch ein Sieg gelingt. Im ersten Drittel machen die Zürcher aus 7 Abschlüssen mit einer Kaltblütigkeit sondergleichen 2 Treffer. Logisch also, dass eine Mannschaft mit so viel Talent Meister geworden ist.

Wenn's läuft, dann läuft's: Die ZSC Lions siegen derzeit auch ohne ans Äusserste zu gehen. Bild: keystone

Reizvoll ist die Frage, was sein wird, wenn es zu einem Playoff-Duell zwischen diesen beiden Teams kommen sollte. Natürlich werden die Zürcher im März seriöser, rauer, konzentrierter, geradliniger spielen als im Oktober. Aber dem SCB wird mit ziemlicher Sicherheit nicht noch einmal so viel Ungemach widerfahren wie am Sonntagnachmittag. Eine Logik aus diesem unlogischen Spiel ist deshalb auch: Der SCB kann diese ZSC Lions entthronen und Meister werden.