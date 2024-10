Michal Kristof (mit der Nummer 19) hat eine Olympiamedaille im Koffer. Bild: imago images/SNA

Eismeister Zaugg

«Operation Kasachstan» findet nicht statt – Langnau holt Olympiahelden

Hilfe für die SCL Tigers aus der KHL. Aber nicht aus dem kasachischen Astana. Von Sotschi kommt der slowakische Olympia-Held Michal Kristof (31).

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Nicht der Amerikaner Chase de Leo, dafür Michal Kristof, auch aus der KHL. Der slowakische Nationalstürmer hat ein ähnliches Profil: ein flinker Kufenzwerg (174 cm / 72 kg), der in der laufenden KHL-Saison in 10 Partien 5 Punkte produziert hat. Seit 2022 stürmte er in der KHL (122 Spiele / 71 Punkte) und zuvor vor allem in Finnland (167 Spiele / 92 Punkte).

Berühmt ist er in seiner Heimat vor allem als Olympia-Held: Er gehört zum slowakischen Nationalteam, das 2022 in Peking überraschend Bronze geholt hat.



Michal Kristof ist bis Saisonende verpflichtet worden. Die beiden ausländischen Stürmer Saku Mänealanen (30) und Sean Malone (29) fallen zurzeit durch Verletzungen aus. Trainer Thierry Paterlini konnte zuletzt gegen Lausanne nur vier Ausländer einsetzen.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Das war möglicherweise mit ein Grund für die denkbar knappe 0:1-Niederlage. Ob es allerdings mit Michal Kristof zu einem Sieg gegen Lausanne gereicht hätte, ist fraglich. Der Slowake ist eher ein Ergänzungsausländer und wird, wenn Mänealanen und Malone wieder fit sind, auf der Tribüne sitzen.