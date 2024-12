Thierry Bader zu den ZSC Lions: Der Auszug beim SC Bern geht weiter

Noch trägt Thierry Bader das Dress des SCB. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Der Auszug aus Bern geht weiter – Thierry Bader zum ZSC

Er ist einer der vielseitigsten Schweizer Stürmer, in jeder Position einsetzbar, wertvoll für jedes Team der Liga. Nun mag auch Thierry Bader in Bern nicht mehr unter Jussi Tapola dienen. Er wechselt nach der Saison für drei Jahre zu den ZSC Lions.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Die Liste der Spieler, die den SC Bern verlassen, wird länger und länger: Titanen wie Patrik Nemeth und Austin Czarnik. Schweizer, die eine tragende Rolle spielen können wie Philip Wüthrich. Wertvolle Ergänzungsspieler wie Yanick Sablatnig. Und nun auch noch Thierry Bader (27). Er wechselt für drei Jahre bis 2028 zu den ZSC Lions.

Bader war im letzten Frühjahr im Playoff-Viertelfinal gegen Zug der produktivste SCB-Spieler. Produktiver auch als die Ausländer. Sieben Spiele, fünf Punkte und mit 16:38 Minuten am zweitmeisten Eiszeit aller Berner Stürmer mit Schweizer Lizenz. Bader brachte es bis ins WM-Team, kam jedoch in Prag beim Gewinn der Silbermedaille nicht zum Einsatz.

Das Problem? Vielseitigkeit

Und doch geniesst er diese Saison bei Trainer Jussi Tapola nicht die Wertschätzung, die er verdient. Seine Eiszeit ist auf weniger als 15 Minuten geschrumpft. Logisch also, dass sich Bader bisher in 27 Partien mit mit vier Assists begnügen musste.

Trainer Tapola hat für Bader keine feste Rolle. Bild: keystone

Wo ist das Problem? Der Sohn von Österreichs Nationaltrainer Roger Bader ist zu vielseitig. Also eigentlich zu gut. Er ist smart, flink und robust.

In lichten Momenten mahnt er mit seiner Schusskraft sogar ein wenig an Gottérons Julien Sprunger in jungen Jahren. Er ist inzwischen sozusagen Tapolas offensiver Feuerwehrmann. Er wird dort eingesetzt, wo gerade Not im Spiel ist: Am Flügel links, am Flügel rechts, als Center. Wenig im Powerplay, viel im Boxplay. Dabei wäre er mit seiner exzellenten Schusstechnik der perfekte Mann für viel Powerplay-Zeit.

Thierry Bader Linksschütze. – 394 Partien in der National League mit 92 Skorerpunkten (33 Tore, 59 Assists). – 38 Länderspiele.

Das Potenzial für 30 Punkte

Er stürmte diese Saison wie ein «offensiver Wanderpreis» unter anderem schon in einer Linie mit Simon Moser, Yanick Sablatnig, Fabian Ritzmann, Marc Marchon Waltteri Marelä, Austin Czarnik, Dominik Kahun, Victor Ejdsell und Alain Graf. Will Thierry Bader noch besser werden, dann braucht er einen Trainer, der ihm eine wichtige Position zuweist und ihn nicht immer wieder in anderen Funktionen und mit anderen Aufträgen aufs Eis beordert.

In den Playoffs der letzten Saison war Bader Topskorer beim SCB. Bild: keystone

In einer eingespielten Linie ist er ein Mann für 30 Skorerpunkte. In diesem Zusammenhang ist aufschlussreich, dass er im letzten Frühjahr alle sieben Playoff-Partien gegen Zug an der Seite des kanadischen Mittelstürmers Colton Sceviour bestreiten durfte.

Mit 27 Jahren stand der ehemalige Kloten-Junior vor einer Karriere-Grundsatzentscheidung. Und die konnte unter den gegebenen Umständen nur heissen: Weg aus Bern. Thierry Bader hat sich gegen Biel und für die ZSC Lions entschieden.