Als Lamine Yamal, Stammspieler in der spanischen Nationalmannschaft, geboren wurde, war Messi 20 Jahre alt. Bild: keystone

Als Lionel Messi ein Baby namens Lamine Yamal badete

Lamine Yamal ist das wohl grösste Talent des Weltfussballs. Sein Vater postete ein Bild mit einem der besten Spieler der Sportgeschichte.

Bei der Fussball-EM 2024 entfacht Spaniens Lamine Yamal mit seiner Nationalelf Begeisterung. Mit erst 16 Jahren erinnert der quirlige Linksaussen an Superstar Lionel Messi. Yamals Vater, Mounir Nasraoui, postete bei Instagram ein Bild von den beiden Fussballgrössen.

Bemerkenswert ist aber der Zeitpunkt, zu dem das Foto aufgenommen wurde. Denn das stammt nicht aus der jüngeren Vergangenheit, sondern aus dem Jahr 2007. Yamal befand sich damals in seinem ersten Lebensjahr. Auf dem Bild schaut Messi dabei zu, wie Yamals Mutter ihn in einer Badewanne badet. Messi tauchte seine Hände damals in den Schaum und lachte den kleinen Lamine an. Zu dem Instagram-Post schrieb Nasraoui nicht gerade zurückhaltend: «Der Anfang zweier Legenden.»

Denn damals war auch Messi noch nicht der Weltfußballer, der er heute ist. 2006 spielte er sein erstes grosses Turnier, die Weltmeisterschaft in Deutschland. Zwischen Yamal und Messi bestehen einige Gemeinsamkeiten. Beide sind begnadete Linksfüsse, beide lernten ihre Fähigkeiten in der «La Masia»-Schule des FC Barcelona. Bei den Katalanen spielten sowohl Yamal als auch Messi die ersten Jahre in ihrer Karriere. Deswegen wird häufig geäussert, Yamal befinde sich auf den Spuren Messis.

Das Foto wurde wohl Ende 2007 geschossen. Es wurde im Rahmen eines Fotoshootings für einen von der spanischen Zeitung Sport organisierten Charity-Kalender für das Jahr 2008 gemacht, an dem sich Spieler des FC Barcelona beteiligten. Messi wurde dabei mit Baby Yamal fotografiert, während jener von seiner Mutter gebadet wurde.

(t-online)