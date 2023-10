Englands Harry Kane feiert das dritte Tor für sein Team gegen Italien.. Bild: keystone

England sichert EM-Teilnahme, Italien zittert nach Pleite – Deutschland in Test mit 2:2

England löst dank einem 3:1-Sieg über Italien als neuntes Team das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Der amtierende Europameister bangt derweil um die direkte Qualifikation.

Gruppe C

England – Italien 3:1

Die Engländer verdienten sich den Sieg im Prestigeduell gegen Italien durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. In der ersten Hälfte der Neuauflage des EM-Finals von 2021 waren die Gäste im Wembley-Stadion das bessere Team gewesen.

Doppeltorschütze Harry Kane (32./77.) und Marcus Rashford (57.) drehten für die «Three Lions» allerdings den früh eingehandelten Rückstand durch Gianluca Scamacca (15.).

Während sich die weiterhin ungeschlagenen Engländer in der Gruppe C nach Gastgeber Deutschland, Frankreich, Belgien, Portugal, Schottland, Spanien, der Türkei und Österreich als neuntes Team einen der 24 EM-Startplätze sicherte, muss Italien weiterhin um die direkte Qualifikation für die Endrunde im kommenden Jahr bangen. Zwei Runden vor Schluss liegt die «Squadra Azzurra» drei Punkte hinter der Ukraine, die sich mit viel Mühe in Malta 3:1 durchsetzte.

Italien, das gegenüber der Ukraine noch ein Spiel in der Hinterhand hat, trifft am 17. November vor heimischem Publikum auf Nordmazedonien, ehe zum Abschluss das entscheidende Spiel gegen die Ukraine ansteht.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

England - Italien 3:1 (1:1).

London. SR Turpin (FRA).

Tore: 15. Scamacca 0:1. 32. Kane (Penalty) 1:1. 57. Rashford 2:1. 77. Kane 3:1.

Malta - Ukraine 1:3 (1:2).

Ta' Qali. - SR Krogh (DEN).

Tore: 12. Mbong 1:0. 38. Camenzuli (Eigentor) 1:1. 42. Dovbyk (Penalty) 1:2. 85. Mudryk 1:3.

Gruppe G

Serbien – Montenegro 3:1

Einen wichtigen Heimsieg feierte Serbien beim 3:1 über Montenegro. Die «weissen Adler» können in der letzten Partie gegen Bulgarien das EM-Ticket aus eigener Kraft lösen. Montenegro muss derweil seine beiden Partien gegen Litauen und Ungarn gewinnen, um noch auf den EM-Zug aufzusteigen.

Mitrovic bringt Serbien früh in Führung. Video: SRF

Serbien - Montenegro 3:1 (1:1).

Belgrad. - SR Marciniak (POL).

Tore: 9. Mitrovic 1:0. 36. Jovetic 1:1. 73. Mitrovic 2:1. 77. Tadic 3:1.

Litauen – Ungarn 2:2

Ungarn verpasste die vorzeitige Qualifikation. Das Team um England-Legionär Dominik Szoboszlai kam in Litauen nach einem 0:2-Pausenrückstand zwar noch zu einem 2:2, kann aber immer noch von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.

Litauen - Ungarn 2:2 (2:0).

Kaunas. - SR Xhaja (ALB).

Tore: 21. Cernych 1:0. 36. Sirvys 2:0. 67. Szoboszlai (Penalty) 2:1. 82. Varga 2:2.

Gruppe H

Ebenfalls noch keine Vorentscheidung gefallen ist in der Gruppe H. Die besten Karten halten Dänemark (2:1 in San Marino) und Slowenien (1:0 in Nordirland) in den Händen. Beide haben bei noch zwei ausstehenden Partien vier Punkte Vorsprung auf Kasachstan, das sich mit einem Last-Minute-Sieg in Finnland die Chancen auf eine erstmalige EM-Qualifikation aufrechterhielt.

Nordirland - Slowenien 0:1 (0:1).

Belfast. - SR Kovacs (ROU).

Tore: 5. Cerin 0:1. - Bemerkung: 58. Gelb-Rote Karte Charles (Nordirland).

San Marino - Dänemark 1:2 (0:1).

Serravalle. - SR Kopiyevsky (UKR).

Tore: 42. Höjlund 0:1. 61. Golinucci 1:1. 70. Poulsen 1:2.

Finnland – Kasachstan 1:2 (1:0)

Helsinki. SR Peljto (BIH).

Tore: 28. Taylor 1:0. 77. Sajuntdinow (Penalty) 1:1. 90. Sajuntdinow 1:2. (sda)

Deutschland mit Unentschieden

Deutschland kommt im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in Philadelphia zu einem 2:2 gegen Mexiko. Nachdem Antonio Rüdiger die Deutschen in der 25. Minute in Führung gebracht hatte, geriet die DFB-Auswahl bis zur 47. Minute nach zwei Gegentreffern durch Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) in Rückstand. In einer intensiv geführten Partie, in der die Mexikaner den vierfachen Weltmeister mit ihrem hohen Tempo immer wieder zu überfordern versuchten, gelang Niclas Füllkrug schliesslich nur vier Minuten später der erneute Ausgleich, als er einen Abpraller verwerten konnte. Für den Stürmer von Borussia Dortmund war es im siebten Länderspieleinsatz in diesem Jahr bereits der sechste Treffer.

Auch wenn Nagelsmann nach dem Unentschieden statistisch nicht gleich erfolgreich startet wie seine beiden Vorgänger Joachim Löw und Hansi Flick, die ihre ersten beiden Partien als Nationaltrainer beide gewonnen hatten, wird die DFB-Delegation nach den turbulenten letzten Monaten zufrieden aus den USA abreisen. Mexiko blieb derweil zum siebten Mal in Folge ungeschlagen.

Mexiko - Deutschland 2:2 (1:1)

Tore: 25. Rüdiger 0:1. 37. Antuna 1:1. 47. Sanchez 2:1. 51. Füllkrug 2:2. (nih/sda)