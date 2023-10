Frankreich scheitert im Viertelfinal gegen Südafrika. Bild: keystone

Rugby-WM: Viertelfinal-Highlights in Bildern und Videos

Bereits in den Viertelfinals der Rugby-WM in Frankreich kam es zum Aufeinandertreffen von Rugby-Giganten. Die Partien boten Spektakel auf und neben dem Platz.

Katja Burgherr Folge mir

Mehr «Sport»

Am vergangenen Wochenende ging die Rugby-WM in Frankreich in die K.o.-Phase. Nach den packenden Spielen steht nun fest, dass im Halbfinal vier Teams von vier verschiedenen Kontinenten um den Finaleinzug kämpfen.

Hier noch einmal die Resultate der Viertelfinals in der Übersicht:

Bild: Screenshot ran.de

Und weil es so schön war, werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights der zwei Topbegegnungen zwischen Irland und Neuseeland und zwischen Frankreich und Südafrika – beides Partien, die aufgrund des Geschehens auf und neben dem Platz einmal mehr gezeigt haben, weshalb das raue Spiel so viele Menschen in seinen Bann zieht.

Irland – Neuseeland

Das Inselduell zwischen dem Weltranglistenersten aus Irland und dem dreifachen Titelträger aus Neuseeland war bis zum Schluss hart umkämpft. Die All Blacks setzten sich schliesslich mit 28:24 durch und liessen die irischen Titelträume platzen. Für die Iren besonders bitter: Trotz grosser Ambitionen schaffte es das Team an einer WM noch nie weiter als bis in den Viertelfinal. So gross wie die irischen Hoffnungen, diesen «Fluch» zu durchbrechen, war dann auch die Enttäuschung über das Ausscheiden.

Irland muss seine Titelträume begraben. Bild: keystone

Die Iren hatten vor dem Viertelfinal gegen Neuseeland die letzten 17(!) Partien für sich entscheiden können – eine Serie, die nun auf schmerzhafte Art und Weise ein Ende fand.

Enttäuschte Fans nach dem Ausscheiden im Viertelfinal. Bild: keystone

Auf der anderen Seite der Emotions-Skala befand sich das Team aus Neuseeland, das weiterhin vom vierten WM-Titel träumen darf.

Der erste Gänsehaut-Moment ereignete sich bereits vor dem Anpfiff. Als die Neuseeländer ihren legendären Haka zum besten gaben, formten die irischen Spieler in Gedenken an die 2016 verstorbenen Rugby-Spieler Anthony Foley eine Acht – seine Rückennummer.

Die irischen Spieler gedenken Anthony Foley. Video: YouTube/Rugby World Cup

Die Neuseeländer zelebrieren ihren Haka, die Iren gedenken Anthony Foley. Bild: AP

Neuseeland überzeugte mit einer starken Teamleistung, wie beispielsweise bei dieser Aktion, in der Mo'unga und Will Jordan allen Iren davonliefen.

Die Aussage des ehemaligen irischen Nationalspielers Rory Best beschreib die umkämpfte Partie treffend: «Irland spielte sehr gut, Neuseeland spielte ein bisschen besser», meinte er nach dem Spiel.

Während das irische Team an der WM mit fantastischem Rugby begeisterte, werden die mitgereisten Fans in Frankreich für ihre inbrünstige – aber nicht unumstrittene – Interpretation des Cranberries-Songs «Zombie» in Erinnerung bleiben.

Frankreich – Südafrika

Enttäuschung bei den Gastgebern. Bild: keystone

Die Partie zwischen dem Gastgeber Frankreich und dem Titelverteidiger Südafrika hätte auch eine hervorragende Final-Affiche abgegeben. Das Spiel war so hart umkämpft, wie es das knappe Schlussresultat von 29:28 und Jesse Kriels mitgenommenes Gesicht vermuten lassen.

Jesse Kriel zog sich während dem Spiel eine Platzwunde zu. Bild: screenshot reddit

Auch Cheslin zeigte viel Körpereinsatz, um Südafrika den Halbfinaleinzug zu sichern.

Ebenfalls sehenswert war Handre Pollards verwandelter Strafstoss aus 52 Metern, der den Sieg der «Springbocks» in trockene Tücher brachte.

Dass Rugby ein rauer Sport ist, zeigt die Aktion um den südafrikanische 2-Meter-Mann Eden Etzebeth, der sich einen Weg durch etliche Franzosen bahnt und den Ball über die Linie bringt.

Cheslin Kolbe zeigte eindrücklich, dass im Rugby nicht nur Durchsetzungsvermögen, sondern auch Schnelligkeit matchentscheidend sein kann.

Auch der nach einem Jochbeinbruch ins Team zurückgekehrt Antoine Dupont konnte das Spiel nicht zugunsten von Frankreich drehen. Der Leistungsträger äusserte sich nach dem Spiel ungehalten über den Schiedsrichter. Er wolle zwar kein schlechter Verlierer sein, frage sich aber, ob der Schiedsrichter «der Herausforderung gewachsen war», gab er zu Protokoll.

Antoine Dupont war rechtzeitig für den Viertelfinal wieder fit. Bild: www.imago-images.de

Während in Frankreich der Traum vom WM-Titel im eigenen Land geplatzt ist, dürfen die Spieler und Fans von Südafrika noch hoffen – und ordentlich feiern.