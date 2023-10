Der Fussballabend wurde von den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Belgien überschattet. Bild: keystone

Österreich löst EM-Ticket + Luxemburg-Hoffnungen gedämpft + Spielabbruch in Belgien

Nach Belgien qualifiziert sich in der Gruppe F auch Österreich vorzeitig für die EM 2024. Die Niederlande sind nach einem 1:0-Sieg in Griechenland wieder auf Kurs. In Belgien kommt es wegen eines möglicherweise terroristischen Angriffs zum Spielabbruch.

Mehr «Sport»

Gruppe B

Griechenland – Niederlande 0:1

Im Duell um das zweite Ticket in der Gruppe B hinter Frankreich schob sich die Niederlande mit einem 1:0-Sieg bei Griechenland auf den 2. Platz. Virgil van Dijk verwertete in der 93. Minute einen Foulpenalty, nachdem Wout Weghorst in der ersten Halbzeit noch vom Punkt gescheitert war. Die Oranje ist nun punktgleich mit den Griechen, hat ein Spiel weniger absolviert und weist die bessere Bilanz in den Direktvergleichen vor. Die Griechen müssen zum Abschluss zudem noch gegen Frankreich antreten.

Der entscheidende Treffer. Video: SRF

Griechenland - Niederlande 0:1 (0:0).

Athen. SR Hernandez (ESP).

Tor: 93. Van Dijk (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: 28. Weghorst (Niederlande) scheitert mit Penalty an Vlachodimos. 100. Rote Karte gegen Poyet (Trainer Griechenland).

Gibraltar - Irland 0:4 (0:2).

Faro/Loulé (POR). SR Ciochirca (AUT).

Tore: 8. Ferguson 0:1. 29. Johnston 0:2. 60. Doherty 0:3. 80. Robinson 0:4.

Gruppe F

Aserbaidschan – Österreich 0:1

Österreich holte sich das Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland mit einem glanzlosen 1:0 in Aserbaidschan. Bezeichnend zu den Schwierigkeiten, die die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in Baku bekundete, entschied ein von Marcel Sabitzer verwerteter Handspenalty die Partie. Der zur Pause eingewechselte Dortmund-Legionär hatte auch den Freistoss ausgeführt, der den Penalty einbrachte.

Die Österreicher werden damit im kommenden Sommer zum dritten Mal in Folge an der EM-Endrunde vertreten sein. Vor ihnen hatten sich neben dem Gastgeber Deutschland schon Frankreich, Belgien, Portugal, Schottland, Spanien und die Türkei einen der 24 EM-Plätze gesichert.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Aserbaidschan - Österreich 0:1 (0:0).

Baku. SR Diamantopoulos (GRE).

Tor: 48. Sabitzer (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte gegen Burgstaller (Österreich).

Belgien – Schweden (abgebr.)

Das Spiel zwischen Belgien und Schweden wurde nach einem Attentat im Stadtzentrum von Brüssel mit tödlichen Schüssen auf zwei Schweden beim Stand von 1:1 aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Nach Angaben des schwedischen TV-Senders SVT hätten die Spieler der schwedischen Nationalmannschaft nach der Nachricht vom Tod der beiden Landsleute beschlossen, das Spiel nicht fortzusetzen. Die belgischen Nationalspieler hätten sich dem angeschlossen. Mehrere Tausend Menschen mussten aus Sicherheitsgründen zunächst im Brüsseler Fussballstadion ausharren, bis sie evakuiert werden konnten.

Mehr zum Thema: Täter ist auf der Flucht und der Polizei bekannt: Das wissen wir zum Attentat in Brüssel

Gruppe J

Bosnien & Herzegowina – Portugal 0:5

Die bereits qualifizierten Portugiesen fertigten Bosnien-Herzegowina mit 5:0 ab. Altmeister Cristiano Ronaldo erzielte im siebten Spiel der Kampagne seine Tore 7 bis 9.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Bosnien-Herzegowina - Portugal 0:5 (0:5).

Zenica. SR Meler (TUR).

Tore: 5. Ronaldo (Penalty) 0:1. 22. Ronaldo 0:2. 25. Bruno Fernandes 0:3. 32. João Cancelo 0:4. 41. João Felix 0:5.

Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina mit Barisic (Basel/bis 72.) und Stevanovic (Servette/bis 65.).

Luxemburg – Slowakei 0:1

Im Kampf um Platz 2 haben die Luxemburger Hoffnungen auf eine erste Teilnahme an einem grossen internationalen Turnier einen herben Dämpfer erhalten. Aufgrund des Volley-Treffers von David Duris in der 77. Minute distanzierte die Slowakei den direkten Konkurrenten bei zwei verbleibenden Spielen auf fünf Punkte.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Luxemburg - Slowakei 0:1 (0:0).

Luxemburg. SR Sanchez (ESP).

Tor: 77. Duris 0:1.

Bemerkungen: Slowakei ohne Kadak (Luzern/Ersatz).

Island – Liechtenstein 4:0

Die Liechtensteiner müssen im achten Qualifikationsspiel die achte Niederlage einstecken. Gegen Island hagelt es auswärts ein 0:4, womit die Liechtensteiner nun bei einem Torverhältnis von 1:25 stehen. Bei den Gastgebern wurde Gylfi Sigurdsson, der wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch zwei Jahre lang suspendiert gewesen war, zum Matchwinner. Nachdem die Anklage im April fallengelassen worden war, kam er bereits am Freitag zum Comeback im Nationalteam, gegen Liechtenstein erzielte er zwei Tore.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Island - Liechtenstein 4:0 (2:0).

Reykjavik. SR Bitigen (TUR).

Tore: 22. Gylfi Sigurdsson (Penalty) 1:0. 45. Finnbogason 2:0. 49. Gylfi Sigurdsson 3:0. 63. Haraldsson 4:0.

Bemerkungen: 45. Wieser (Liechtenstein) verschiesst Penalty.

(nih/sda)