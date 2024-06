Dank dem Gruppensieg hat jeder der 26 deutschen Spieler vom Verband 50'000 Euro erhalten. Auch für die Schweizer Nationalspieler hat sich der Einzug in den Achtelfinal gelohnt, wobei die Höhe der Prämie nicht genannt wird. Nur so viel: Sie setzt sich aus den Zuschüssen der UEFA zusammen.



Jeder der 24 Verbände kassiert bei der Endrunde 9,25 Millionen Euro Startgeld. Dazu kommt in der Gruppenphase eine weitere Million für jeden Sieg respektive eine halbe pro Unentschieden. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) gibt einen Teil davon an die Spieler weiter. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die Spieler den «Zustupf» pro Punkt erhielten, war er diesmal an das Erreichen der K.o.-Phase gekoppelt. Es handelt sich also nicht mehr um eine Punkte-, sondern um eine Leistungsprämie. Der Europameister kann von der UEFA maximal 28,5 Millionen Euro erhalten. (abu/sda)

Bild: keystone