Der EM-Spielort St.Petersburg verzeichnet eine steigende Anzahl von Todesfällen im Zusammengang mit dem Coronavirus. Die Behörden der russischen Metropole meldeten am Samstag 107 Todesfälle innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Virus – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Die Zahl der Neuinfektionen wurde demnach mit 1200 binnen eines Tages angegeben, etwas mehr als am Vortag. Grund für den Anstieg im ganzen Land soll die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante sein.



Die Millionenstadt hatte zuletzt eine Reihe von Beschränkungen erlassen, um die Infektionslage in den Griff zu bekommen. So ist die Zahl der Menschen in den Fanzonen begrenzt worden. Bei Veranstaltungen sind auch unter freiem Himmel Schutzmasken Pflicht. Fotos und Videos zeigen aber immer wieder Menschenansammlungen ohne Schutzmaske. Zuletzt gab es auch Berichte, dass bei finnischen Fans nach ihrer Rückkehr aus St.Petersburg eine Corona-Infektion nachgewiesen worden sei.



Sollte die Schweiz am Montag ihren Achtelfinal gegen Frankreich gewinnen, steht ihr eine Reise nach St.Petersburg bevor. Dort würde am Freitag im Viertelfinal der Sieger der Begegnung Kroatien – Spanien warten. (ram/sda)