Leverkusens Victor Boniface (rechts) jubelt nach dem zweiten Tor seiner Mannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und West Ham United. Bild: keystone

Leverkusens unheimliche Serie geht weiter – Liverpool vor Aus – AS Roma und Benfica siegen

Europa League

Leverkusen – West Ham 2:0

Leverkusen bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League kommt das Team von Granit Xhaka gegen West Ham United zu einem verdienten 2:0-Sieg.

Leverkusen brauchte wieder einmal Geduld. Wie schon oft in dieser Saison, gerade auf europäischer Bühne, war das Team von Xabi Alonso auch gegen West Ham United überlegen und klar spielbestimmend. Es dauerte aber bis in die 83. Minute, ehe die Fans in der ausverkauften Arena doch noch jubeln konnten.

Jonas Hofmann brachte den Ball im Nachschuss am starken Lukas Fabianski vorbei. Es war der 26. Abschluss auf das Tor des Premier-League-Klubs, und der Bundesliga-Klub, der am Wochenende seinen ersten Meistertitel der Klubgeschichte feiern könnte, drückte weiter. Auch Granit Xhaka, der als ordnende Hand im Mittelfeld erneut einen starken Auftritt hatte, suchte den Abschluss mehrmals.

Erst in der Nachspielzeit konnte die Werkself ein zweites Mal jubeln. Victor Boniface, auch er wie Hofmann eingewechselt, verwertete eine Flanke Hofmanns mit dem Kopf. Damit hat Leverkusen gute Chancen nächste Woche wie im Vorjahr in die Halbfinals des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs einzuziehen.

Xabi Alonsos Mannschaft blieb gegen den letztjährigen Sieger der Conference League im 42. Spiel in Folge ungeschlagen. Es ist Bestwert in Europa.

Bayer Leverkusen - West Ham United 2:0 (0:0).

SR Soares Dias (POR).

Tore: 83. Hofmann 1:0. 91. Boniface 2:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Liverpool – Atalanta Bergamo 0:3

Liverpool steht derweil vor dem Aus. Das Team des abtretenden Coaches Jürgen Klopp verlor zuhause gegen Atalanta Bergamo 0:3 und bräuchte wohl ein kleines Wunder, um doch noch weiterzukommen. Gianluca Scamacca traf für die Italiener doppelt.

Liverpool - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1).

SR Meler (TUR).

Tore: 38. Scamacca 0:1. 61. Scamacca 0:2. 83. Pasalic 0:3.

Milan – AS Roma 0:1

Im italienischen Duell zwischen der AC Milan und der AS Roma konnten sich die Römer einen kleinen Vorteil erarbeiten. Gianluca Mancini gelang der einzige Treffer. Noah Okafor wurde für die Rossoneri in der Schlussphase eingewechselt.

AC Milan - AS Roma 0:1 (0:1).

SR Turpin (FRA).

Tor: 17. Mancini 0:1.

Bemerkungen: Milan mit Okafor (ab 78.).

Benfica – Marseille 2:1

Benfica Lissabon - Marseille 2:1 (1:0).

SR Oliver (ENG).

Tore: 16. Rafa Silva 1:0. 52. Di Maria 2:0. 67. Aubameyang 2:1.

Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht spielberechtigt).

Conference League

Olympiakos – Fenerbahce 3:2

Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul 3:2 (2:0).

SR Schärer (SUI).

Tore: 8. Fortounis 1:0. 32. Jovetic 2:0. 57. Chiquinho 3:0. 67. Tadic (Penalty) 3:1. 74. Kahveci 3:2.

Pilsen – Fiorentina 0:0

Viktoria Pilsen - Fiorentina 0:0.

SR Grinfeld (ISR).

