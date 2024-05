Europa League: Leverkusen schafft sich gute Ausgangslage in Rom

Romas Rick Karsdorp, links, wird von Leverkusens Jeremie Frimpong im Spiel in Rom herausgefordert. Bild: keystone

Leverkusen schafft sich gute Ausgangslage in Rom – Fiorentina und Olympiakos legen vor

Europa League

AS Rom – Leverkusen 2:0

Leverkusen bleibt auch im 47. Spiel der Saison ohne Niederlage. Der designierte deutsche Meister gewinnt das Halbfinal-Hinspiel der Europa League in Rom 2:0 und stösst die Tür zum Final weit auf.

Anders als letztes Jahr, als die beiden Mannschaften ebenfalls im Halbfinal des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs aufeinandertrafen und die AS Roma das Hinspiel im Stadio Olimpico mit 1:0 für sich entschied, legten dieses Mal die Gäste aus Deutschland vor.

Jeremie Frimpong, links, gegen Leonard Spinazzola. Bild: keystone

Der einmal mehr überragende Florian Wirtz traf in der 28. Minute nach einem haarsträubenden Rückpass des Römer Verteidigers Rick Karsdorp und Zuspiel von Alejandro Grimaldo zum 0:1. Robert Andrich mit einem sehenswerten Distanzschuss war nach 73 Minuten für den Endstand besorgt.

Das Team von Nati-Captain Granit Xhaka hatte das Spiel nach dem Führungstreffer komplett im Griff. Einzig die mangelnde Chancenverwertung verhinderte ein noch komfortableres Polster für das Rückspiel in einer Woche. Allein Jeremie Frimpong vergab drei hochkarätige Chancen.

Die Roma agierte nur zu Beginn des Spiels auf Augenhöhe. Bis zum Führungstreffer der Leverkusener war das Heimteam gar besser. Romelu Lukaku vergab nach 20 Minuten die mögliche Führung, als sein Kopfball an die Latte klatschte. In der Nachspielzeit verpasste er den Anschlusstreffer ebenfalls per Kopf. Für die im Europacup so heimstarke Roma war es erst die zweite Niederlage in den letzten 33 Heimspielen im europäischen Wettbewerb.

AS Roma – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1).

SR Letexier (FRA).

Tore: 28. Wirtz 0:1. 73. Andrich 0:2.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Marseille – Atalanta 1:1

Der zweite Halbfinal zwischen Marseille und Atalanta Bergamo fand keinen Sieger und endete 1:1. Die Gäste aus Italien gingen bereits in der 11. Minute durch Gianluca Scamacca in Führung. Chancel Mbemba mit einem herrlichen Distanzschuss glich nur neun Minuten später aus. In der Folge waren die Franzosen näher am Siegtreffer. Pierre-Emerick Aubameyang vergab nach einem Konter völlig frei vor dem Tor, Azzedine Ounahi scheiterte an der Torumrandung. Auf der anderen Seite hatten die Gäste aus Italien in der Nachspielzeit den Lucky Punch auf dem Fuss, vergaben aber.

Ismaila Sarr, rechts, in Aktion im Spiel gegen Atalanta Bergamo. Bild: keystone

Marseille – Atalanta Bergamo 1:1 (1:1).

SR Siebert (GER).

Tore: 11. Scamacca 0:1. 20. Mbemba 1:1.

Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht spielberechtigt). (sda)

Conference League

Fiorentina – Brügge 3:2

Aston Villa – Olympiakos 4:2

Die Fiorentina und Olympiakos Piräus verschaffen sich gute Ausgangslagen im Halbfinal-Hinspiel der Conference League. Die Italiener setzten sich mit 3:2 gegen Brügge durch, Piräus überraschte und schlug Aston Villa auswärts 4:2.

Beim Coup der Griechen auf der Insel war der Marokkaner Ayoub El Kaabi mit drei Treffern der überragende Spieler. Aston Villa enttäuschte. Der einzige noch verbliebene englische Vertreter im Europacup kam nach 0:2 zwar nochmals zurück und glich nach der Pause aus. Am Ende waren die Gäste jedoch abgeklärter. Villas Captain Douglas Luiz vergab kurz vor Schluss zudem einen Penalty.

Auch die Fiorentina tat sich schwer. Die Italiener, die zum zweiten Mal in Folge im Halbfinal stehen, führten bereits 2:1, als sie nach einer guten Stunde und einer Gelb-Roten Karten gegen Brügge gar in Überzahl spielen konnten. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis liefen sie jedoch in einen Konter und kassierten den Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit sorgte der kurz zuvor eingewechselte M'Bala Nzola doch noch für den Sieg der Italiener. (sda)

Fiorentina - Brügge 3:2 (2:1).

SR Oliver (ENG).

Tore: 5. Sottil 1:0. 17. Vanaken (Penalty) 1:1. 37. Belotti 2:1. 63. Thiago 2:2. 91. Nzola 3:2.

Bemerkungen: 61. Gelb-Rote Karte Onyedika (Brügge).

Aston Villa – Olympiakos Piräus 2:4 (1:2).

SR Guida (ITA).

Tore: 17. El Kaabi 0:1. 29. El Kaabi 0:2. 45. Watkins 1:2. 52. Diaby 2:2. 56. El Kaabi (Penalty) 2:3. 67. Hezze 2:4.

Bemerkungen: 84. Douglas Luiz (Aston Villa) verschiesst Penalty.

