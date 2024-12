Nach Derby: Kantonspolizei Zürich findet Waffen bei Fussballfans

Bei 50 Kontrollen an diversen Bahnhöfen verzeigte die Kantonspolizei Zürich zwei Personen und sprach zehn Wegweisungen aus, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Kantonspolizei Zürich hat rund um das Stadtzürcher Fussball-Derby am Dienstagabend bei Kontrollen Waffen bei Fans gefunden. Darunter waren ein Messer und ein Schlagstock. Am Hauptbahnhof mussten Kantons- und Transportpolizei eine Auseinandersetzung auflösen.

«Wir reagieren zu emotional» – der FCZ steht vor dem Cup-Derby unter Druck

Vier Tage nach dem faden Duell in der Super League stehen sich die Grasshoppers und Zürich am Dienstag im Cup-Achtelfinal erneut gegenüber. Anders als beim 1:1 wird es diesmal einen Sieger geben.

Für einmal kann der zweite Teil kaum schlechter werden als der erste: Das Zürcher Derby am letzten Samstag ist eine Kuriosität in der bald 288 Spiele umfassenden Rivalität der beiden Klubs. In einer lange Zeit gespenstischen Atmosphäre, in der die eine Fangruppe zunächst gar nicht im Stadion war und die andere aus Protest auf die übliche Unterstützung verzichtete, lieferten die Mannschaften ein schwaches Spiel ab.