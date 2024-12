Nach der Niederlage im Derby: Diese zwei Szenen sorgen bei GC für rote Köpfe

Die weiteren Cup-Achtelfinals

Mi 20.00 Schaffhausen – YB

Mi 20.15 Basel – Sion

Mi 20.30 Yverdon – Lugano

Do 20.00 Aarau – Etoile Carouge

Do 20.30 Winterthur – Lausanne

Do 20.30 Bellinzona – St.Gallen​