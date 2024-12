Der FCZ jubelt vor der Südkurve über den Derbysieg im Cup. Bild: keystone

VAR-Ärger bei GC – FCZ gewinnt Derby und steht im Cup-Viertelfinal

Der FC Zürich gewinnt das Derby gegen die Grasshoppers 1:0 und steht im Cup-Viertelfinal. Es ist ein guter Lohn für das Team von Trainer Ricardo Moniz.

Es war kein fussballerischer Leckerbissen wie vor 20 Jahren, der den Zuschauern im Letzigrund geboten wurde. Damals setzten sich die Grasshoppers im Hardturm 6:5 nach Verlängerung durch. Nun reichte dem FCZ ein einziger Treffer, um die Partie für sich zu entscheiden. Mirlind Kriezyu erlöste seine Farben mit seinem Kopfballtor 20 Minuten vor dem Ende.

Kriezyu trifft für den FCZ. Video: SRF

Es war ein guter Lohn für den FCZ, der sich in der zweiten Halbzeit zwar steigerte, jedoch froh sein musste, nach 45 Minuten nicht längst im Hintertreffen zu liegen. Die Grasshoppers waren in der ersten Halbzeit das aktivere Team, scheiterten jedoch ein ums andere Mal an Yanick Brecher.

GC Verzweifelt an FCZ-Goalie Brecher. Video: SRF

Zur mangelnden Chancenverwertung kam bei den Grasshoppers auch noch Pech hinzu. So hätte sich der FCZ nach einem rüden Einsteigen von Cheveyo Tsawa gegen Giotto Morandi nicht über einen Platzverweis kurz nach dem Seitenwechsel beschweren können.

Der Ausgleich von Ndenge zählt nicht. Video: SRF

Und schliesslich wurde dem Team von Trainer Tomas Oral in der 83. Minute der vermeintliche Ausgleich durch Tsiy Ndenge verwehrt. Schiedsrichter Fedayi San nahm den Treffer aufgrund einer Abseitsstellung des Torschützen zurück. Ein umstrittener Entscheid, den er nach mehreren Minuten und auf Anraten des Videoschiedsrichters nochmals selbst am Bildschirm überprüfte, der aber auch danach Bestand hatte.

Kein Stimmungsboykott mehr wie am Samstag. Bild: keystone

Grasshoppers - Zürich 0:1 (0:0)

SR San.

Tor: 71. Kryeziu 0:1.

Langenthal – Biel 0:6

Der FC Biel qualifiziert sich als erste Mannschaft für den Cup-Viertelfinal. Das Team aus der Promotion League bekundet mit dem eine Liga tiefer beheimateten Langenthal keine Probleme und gewinnt 6:0.

Anders als Stade Lausanne-Ouchy Mitte September (0:1) wurde Biel seiner Favoritenrolle auf dem Kunstrasen in Langenthal gerecht. Die Seeländer machten mit dem 1.-Ligisten kurzen Prozess und entschieden die Partie mit vier Toren bereits in der ersten halben Stunde. Wie schon vor drei Jahren stehen die Bieler in der Runde der letzten acht Mannschaften. Damals scheiterten sie deutlich an Luzern (0:5). (abu/sda)