Dreht in Spa alleine seine Runden: Max Verstappen (r.) baut WM-Führung weiter aus. Teamkollege Sergio Perez (l.) ist nun sein erster Verfolger. Bild: keystone

Verstappen siegt trotz Startplatz 13 auch in Belgien überlegen – Enttäuschung für Sauber

Max Verstappen gewann im Red Bull überlegen den Grand Prix von Belgien vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Der Weltmeister baute mit seinem neunten Saisonsieg seinen ohnehin grossen Vorsprung in der WM-Wertung weiter aus.

Verstappen war nach einer Rückversetzung in der Startkolonne nur von Platz 13 losgefahren. Das Handicap hatte der Niederländer aber schon vor dem ersten Viertel der Distanz wettgemacht und die Führung übernommen. Das Podium komplettierte der aus der Pole-Position ins Rennen gegangene Carlos Sainz im Ferrari.

Im WM-Klassement weist Verstappen nun 93 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Perez auf. Der Mexikaner stiess auf Kosten von Charles Leclerc auf Platz 2 vor. Der Monegasse, der aus demselben Grund wie Verstappen und das Duo des Teams Alfa Romeo ebenfalls zu den sieben in der Startaufstellung nach hinten gereichten Fahrern gehörte, musste sich mit Rang 6 bescheiden.

Das Team Alfa Romeo ging zum fünften Mal in Folge leer aus. Zhou Guanyu belegte Platz 14, Valtteri Bottas schied an seinem 33. Geburtstag schon in der 2. Runde wegen Folgeschäden eines versuchten Ausweismanövers aus, bei dem der Finne von der Strecke abkam. (nih/sda)