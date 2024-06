Profiteur im Mercedes: George Russell gewinnt, nachdem sich Max Verstappen und Lando Norris gegenseitig aus dem Rennen um den Sieg nehmen. Bild: keystone

Verstappen und Norris kollidieren – Russell siegt als lachender Dritter in Österreich

George Russell feiert beim Grossen Preis von Österreich seinen ersten Saisonsieg. Der Brite im Mercedes profitiert von einer Kollision des Führungs-Duos Max Verstappen/Lando Norris.

Lange Zeit hatte der aus der Pole-Position gestartete Verstappen in Spielberg wie der sichere Sieger ausgesehen. Ein schlechter zweiter Boxenstopp führte jedoch dazu, dass Norris 20 Runden vor Schluss wieder in Schlagdistanz kam. Der zuvor recht komfortable Vorsprung von sieben Sekunden des Weltmeisters hatte sich durch die ungewohnt langsame Arbeit der Red Bull-Crew auf deren eineinhalb reduziert.

Während Verstappen trotz des Zwischenfalls in der 64. von 71 Runden noch Fünfter wurde, schied der britische WM-Zweite aus. Norris, in den letzten sechs Grands Prix einmal siegreich und viermal hinter Verstappen Zweiter, schaffte es zwar mit zerfetztem Reifen wie sein Konkurrent zurück an die Box. Doch die Schäden am McLaren waren zu gross für eine Weiterfahrt.

Das Top-Duo kollidierte, weil Verstappen beim Anbremsen vor der Kurve 3 leicht die Linie verliess. So lautete auch das Urteil der Rennkommissäre, die den 61-fachen GP-Sieger noch vor Ende des Rennens mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegten. Dieser Zuschlag hatte für ihn allerdings keinen zusätzlichen Positionsverlust zur Folge.

In der WM-Zwischenwertung baute Verstappen seinen Vorsprung auf Norris um weitere zehn auf nun 81 Punkte aus. Dies entspricht mehr als dem Gegenwert von drei Rennsiegen. Wie der Brite blieb zudem auch der monegassische Gesamt-Dritte Charles Leclerc in Spielberg ohne Punkte.

Russell, der mit gebührendem Abstand auf Verstappen und Norris an dritter Stelle fuhr, kam durch die Kollision unverhofft zu seinem zweiten Grand-Prix-Sieg nach demjenigen Mitte November 2022 in Brasilien. Der Triumph war zugleich der nächste Beweis dafür, dass Mercedes sich im Aufwind befindet. Zuletzt hatte es für Russell in Montreal und für Lewis Hamilton in Montmeló jeweils einen 3. Platz gegeben.

Rang 2 auf dem Circuit in der Steiermark ging an den nur von Position 7 gestarteten Australier Oscar Piastri im McLaren, Dritter wurde der Spanier Carlos Sainz im Ferrari.

Oscar Piastri (l.) und Carlos Sainz (r.) komplettieren das Podest neben Sieger George Russell. Bild: keystone

Für Verstappen endete der Heim-GP seines Rennstalls in Spielberg damit enttäuschend. Zuvor hatte er sich zweimal die Pole gesichert und das Sprintrennen für sich entschieden. Im Grossen Preis von Österreich scheiterte er dann aber an einem persönlichen Fehler.

Die beiden Sauber-Piloten Valtteri Bottas und Zhou Guanyu fuhren einmal mehr unter ferner liefen. Der Finne und der Chinese wurden beide überrundet und kamen auf den Plätzen 16 und 17 ins Ziel. Damit wartet der Hinwiler Rennstall als einziges der zehn Formel-1-Teams in diesem Jahr noch auf einen Punktgewinn. (nih/sda)