EM 2024 live: England – Slowakei – der Achtelfinal in Ticker und TV

Liveticker

Platzt bei England jetzt der Knoten? Im Achtelfinal wartet Stolperstein Slowakei

Mehr «Sport»

Noch ist es nicht das Turnier der Engländer. Das als grosser Favorit in die Europameisterschaft in Deutschland gestartete Team von der britischen Insel stellte in der Gruppenphase eine der schwächsten Offensiven aller 24 Teilnehmer. Zwar trafen Jude Bellingham und Harry Kane je einmal, doch blieben die beiden Superstars wie Phil Foden bisher hinter den Erwartungen zurück.

Dennoch konnte dank des 1:0-Siegs über Serbien sowie der beiden Remis gegen Dänemark (1:1) und Slowenien (0:0) der Gruppensieg gesichert werden. Damit kommt es nun zum Duell mit einem Gruppendritten, der aber alles andere als hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Im ersten Spiel erwies sich die Slowakei nämlich bereits als Favoritenschreck. Trotz grosser Überlegenheit kam Belgien nämlich zu keinem regulären Tor und unterlag knapp 0:1.

Die Engländer des in der Kritik stehenden Trainers Gareth Southgate sind also gewarnt, auch wenn die Slowakei im Anschluss weder gegen die Ukraine (1:2) noch gegen Rumänien (1:1) einen ähnlichen Erfolg feiern konnte. Doch die Rolle als klarer Aussenseiter scheint dem Team um die Stars Milan Skriniar (Verteidiger bei PSG) oder Stanislav Lobotka (Mittelfeldspieler von Napoli) besser zu liegen.

Den EM-Achtelfinal zwischen England und der Slowakei verfolgst du hier ab 18 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.