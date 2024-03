Der komplette Formel-1-Kalender: Was du zu den Strecken und Rennen wissen musst

Mehr «Sport»

Am Samstag findet in Sachir das erste Formel-1-Rennen der Saison 2024 statt. In 24 Rennen wird dann bis zum Saisonabschluss in Abu Dhabi der Weltmeister auserkoren. Wir stellen euch alle Rennstrecken, ihre Historie und die Startzeiten der Rennen hier vor:

Datenquelle Alle Daten zu den Rennstrecken stammen von formula1.com . Die Zeitangaben sind nach Schweizer Zeit.

Kommende Rennen

1. Sachir🇧🇭

Startzeiten

Donnerstag, 29. Februar

12.30 Uhr: Freies Training 1

16 Uhr: Freies Training 2



12.30 Uhr: Freies Training 1 16 Uhr: Freies Training 2 Freitag, 1. März

13.30 Uhr: Freies Training 3

17 Uhr: Qualifying



13.30 Uhr: Freies Training 3 17 Uhr: Qualifying Samstag, 2. März

16 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Bahrain

Strecke: Bahrain International Circuit (5,412 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2004

Rundenrekord: 1:31.447 (Pedro de la Rosa für McLaren 2005)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin)

Das sind die Boliden der 10 Teams: So sehen die neuen Formel-1-Autos in Aktion aus – Verstappen dominiert schon wieder

2. Dschidda 🇸🇦

Startzeiten

Donnerstag, 7. März

14.30 Uhr: Freies Training 1

18 Uhr: Freies Training 2

14.30 Uhr: Freies Training 1 18 Uhr: Freies Training 2 Freitag, 8. März

14.30 Uhr: Freies Training 3

18 Uhr: Qualifying

14.30 Uhr: Freies Training 3 18 Uhr: Qualifying Samstag, 9. März

18 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Saudi-Arabien

Strecke: Jeddah Corniche Circuit (6,174 Kilometer)

Anzahl Runden: 50

Erster Grand Prix: 2021

Rundenrekord: 1:30.734 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes)

3. Melbourne 🇦🇺

Startzeiten

Freitag, 22. März

2.30 Uhr: Freies Training 1

6 Uhr: Freies Training 2

2.30 Uhr: Freies Training 1 6 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 23. März

2.30 Uhr: Freies Training 3

6 Uhr: Qualifying

2.30 Uhr: Freies Training 3 6 Uhr: Qualifying Sonntag, 24. März

5 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Australien

Strecke: Albert Park Circuit (5,279 Kilometer)

Anzahl Runden: 58

Erster Grand Prix: 1996

Rundenrekord: 1:20.235 (Sergio Perez für Red Bull 2023)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Suzuka 🇯🇵

Startzeiten

Freitag, 5. April

4.30 Uhr: Freies Training 1

8 Uhr: Freies Training 2

4.30 Uhr: Freies Training 1 8 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 6. April

4.30 Uhr: Freies Training 3

8 Uhr: Qualifying

4.30 Uhr: Freies Training 3 8 Uhr: Qualifying Sonntag, 7. April

7 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Japan

Strecke: Suzuka International Racing Course (5,807 Kilometer)

Anzahl Runden: 53

Erster Grand Prix: 1987

Rundenrekord: 1:30.983 (Lewis Hamilton für Mercedes 2019)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren)

5. Shanghai 🇨🇳

Startzeiten

Freitag, 19. April

5.30 Uhr: Freies Training 1

9.30 Uhr: Sprint Qualifying

5.30 Uhr: Freies Training 1 9.30 Uhr: Sprint Qualifying Samstag, 20. April

5 Uhr: Sprint

9 Uhr: Qualifying



5 Uhr: Sprint 9 Uhr: Qualifying Sonntag, 21. April

9 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: China

Strecke: Shanghai International Circuit (5,451 Kilometer)

Anzahl Runden: 56

Erster Grand Prix: 2004

Rundenrekord: 1:32.238 (Michael Schumacher für Ferrari 2004)



Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2019

Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Miami 🇺🇸

Startzeiten

Freitag, 3. Mai

18.30 Uhr: Freies Training 1

22.30 Uhr: Sprint Qualifying

18.30 Uhr: Freies Training 1 22.30 Uhr: Sprint Qualifying Samstag, 4. Mai

18 Uhr: Sprint

22 Uhr: Qualifying

18 Uhr: Sprint 22 Uhr: Qualifying Sonntag, 5. Mai

22 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA

Strecke: Miami International Autodrome (5,412 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2022

Rundenrekord: 1:29.708 (Max Verstappen für Red Bull 2023)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Imola 🇮🇹

Startzeiten

Freitag, 17. Mai

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 18. Mai

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 19. Mai

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Italien

Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari (4,909 Kilometer)

Anzahl Runden: 63

Erster Grand Prix: 1980

Rundenrekord: 1:15.484 (Lewis Hamilton für Mercedes 2020)

screenshot: Formula1.com

Podium 2022

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Lando Norris (McLaren)

8. Monte Carlo 🇲🇨

Startzeiten

Freitag, 24. Mai

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 25. Mai

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 26. Mai

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Monaco

Strecke: Circuit de Monaco (3,337 Kilometer)

Anzahl Runden: 78

Erster Grand Prix: 1950

Rundenrekord: 1:12.909 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine)

9. Montreal 🇨🇦

Startzeiten

Freitag, 7. Juni

19.30 Uhr: Freies Training 1

23 Uhr: Freies Training 2

19.30 Uhr: Freies Training 1 23 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 8. Juni

18.30 Uhr: Freies Training 3

22 Uhr: Qualifying

18.30 Uhr: Freies Training 3 22 Uhr: Qualifying Sonntag, 9. Juni

20 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Kanada

Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve (4,361 Kilometer)

Anzahl Runden: 70

Erster Grand Prix: 1978

Rundenrekord: 1:13.078 (Valtteri Bottas für Mercedes 2019)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Barcelona 🇪🇸

Startzeiten

Freitag, 21. Juni

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 22. Juni

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 23. Juni

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Spanien

Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya (4,657 Kilometer)

Anzahl Runden: 66

Erster Grand Prix: 1991

Rundenrekord: 1:16.330 (Max Verstappen für Red Bull 2023)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) +24.090s George Russell (Mercedes) +32.389s

11. Spielberg 🇦🇹

Startzeiten

Freitag, 28. Juni

12.30 Uhr: Freies Training 1

16.30 Uhr: Sprint Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 1 16.30 Uhr: Sprint Qualifying Samstag, 29. Juni

12 Uhr: Sprint

16 Uhr: Qualifying

12 Uhr: Sprint 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 30. Juni

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Österreich

Strecke: Red Bull Ring (4,318 Kilometer)

Anzahl Runden: 71

Erster Grand Prix: 1970

Rundenrekord: 1:05.619 (Carlos Sainz für McLaren 2020)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull)

12. Silverstone 🇬🇧

Startzeiten

Freitag, 5. Juli

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 6. Juli

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 7. Juli

16 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Grossbritannien

Strecke: Silverstone Circuit (5,891 Kilometer)

Anzahl Runden: 52

Erster Grand Prix: 1950

Rundenrekord: 1:27.097 (Max Verstappen für Red Bull 2020)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) +3.798s Lewis Hamilton (Mercedes) +6.783s

13. Budapest 🇭🇺

Startzeiten

Freitag, 19. Juli

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 20. Juli

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 21. Juli

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Ungarn

Strecke: Hungaroring (4,381 Kilometer)

Anzahl Runden: 70

Erster Grand Prix: 1986

Rundenrekord: 1:16.627 (Lewis Hamilton für Mercedes 2020)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Sergio Perez (Red Bull)

14. Spa 🇧🇪

Startzeiten

Freitag, 26. Juli

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 27. Juli

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 28. Juli

15 Uhr: Rennen



Die Strecke

Land: Belgien

Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps (7,004 Kilometer)

Anzahl Runden: 44

Erster Grand Prix: 1950

Rundenrekord: 1:46.286 (Valtteri Bottas für Mercedes 2018)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari)

15. Zandvoort 🇳🇱

Startzeiten

Freitag, 23. August

12.30 Uhr: Freies Training 1

16 Uhr: Freies Training 2

12.30 Uhr: Freies Training 1 16 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 24. August

11.30 Uhr: Freies Training 3

15 Uhr: Qualifying

11.30 Uhr: Freies Training 3 15 Uhr: Qualifying Sonntag, 25. August

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Niederlande

Strecke: Circuit Park Zandvoort (4,259 Kilometer)

Anzahl Runden: 72

Erster Grand Prix: 1952

Rundenrekord: 1:11.097 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine)

16. Monza 🇮🇹

Startzeiten

Freitag, 30. August

13.30 Uhr: Freies Training 1

17 Uhr: Freies Training 2

13.30 Uhr: Freies Training 1 17 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 31. August

12.30 Uhr: Freies Training 3

16 Uhr: Qualifying

12.30 Uhr: Freies Training 3 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 1. September

15 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Italien

Strecke: Autodromo Nazionale Monza (5,793 Kilometer)

Anzahl Runden: 53

Erster Grand Prix: 1950

Rundenrekord: 1:21.046 (Rubens Barrichello für Ferrari 2004)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

17. Baku 🇦🇿

Startzeiten

Freitag, 13. September

11.30 Uhr: Freies Training 1

15 Uhr: Freies Training 2

11.30 Uhr: Freies Training 1 15 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 14. September

10.30 Uhr: Freies Training 3

14 Uhr: Qualifying

10.30 Uhr: Freies Training 3 14 Uhr: Qualifying Sonntag, 15. September

13 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Aserbaidschan

Strecke: Baku City Circuit (6,003 Kilometer)

Anzahl Runden: 51

Erster Grand Prix: 2016

Rundenrekord: 1:43.009 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari)

18. Singapur 🇸🇬

Startzeiten

Freitag, 20. September

11.30 Uhr: Freies Training 1

15 Uhr: Freies Training 2

11.30 Uhr: Freies Training 1 15 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 21. September

11.30 Uhr: Freies Training 3

15 Uhr: Qualifying

11.30 Uhr: Freies Training 3 15 Uhr: Qualifying Sonntag, 22. September

14 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Singapur

Strecke: Marina Bay Street Circuit (4,94 Kilometer)

Anzahl Runden: 61

Erster Grand Prix: 2008

Rundenrekord: 1:35.867 (Lewis Hamilton für Mercedes 2023)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) Lando Norris (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Austin 🇺🇸

Startzeiten

Freitag, 18. Oktober

19.30 Uhr: Freies Training 1

23.30 Uhr: Sprint Qualifying

19.30 Uhr: Freies Training 1 23.30 Uhr: Sprint Qualifying Samstag, 19. Oktober

20 Uhr: Sprint

20 Uhr: Sprint Sonntag, 20. Oktober

0 Uhr: Qualifying

21 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA

Strecke: Circuit of The Americas (5,513 Kilometer)

Anzahl Runden: 56

Erster Grand Prix: 2012

Rundenrekord: 1:36.169 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Lando Norris (McLaren)

20. Mexiko-Stadt 🇲🇽

Startzeit

Freitag, 25. Oktober

20.30 Uhr: Freies Training 1

20.30 Uhr: Freies Training 1 Samstag, 26. Oktober

0 Uhr: Freies Training 2

19.30 Uhr: Freies Training 3

23 Uhr: Qualifying

0 Uhr: Freies Training 2 19.30 Uhr: Freies Training 3 23 Uhr: Qualifying Sonntag, 27. Oktober

21 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Mexiko

Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez (4,304 Kilometer)

Anzahl Runden: 71

Erster Grand Prix: 1963

Rundenrekord: 1:17.774 (Valtteri Bottas für Mercedes 2021)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari)

21. São Paulo 🇧🇷

Startzeiten

Freitag, 1. November

15.30 Uhr: Freies Training 1

19.30 Uhr: Sprint Qualifying

15.30 Uhr: Freies Training 1 19.30 Uhr: Sprint Qualifying Samstag, 2. November

15 Uhr: Sprint

19 Uhr: Qualifying

15 Uhr: Sprint 19 Uhr: Qualifying Sonntag, 3. November

18 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Brasilien

Strecke: Autódromo José Carlos Pace (4,309 Kilometer)

Anzahl Runden: 71

Erster Grand Prix: 1973

Rundenrekord: 1:10.540 (Valtteri Bottas für Mercedes 2018)

screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Las Vegas 🇺🇸

Startzeiten

Freitag, 22. November

3.30 Uhr: Freies Training 1

7 Uhr: Freies Training 2

3.30 Uhr: Freies Training 1 7 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 23. November

3.30 Uhr: Freies Training 3

7 Uhr: Qualifying

3.30 Uhr: Freies Training 3 7 Uhr: Qualifying Sonntag, 24. November

7 Uhr: Rennen



Die Strecke

Land: USA

Strecke: Las Vegas Grand Prix Circuit (6,201 Kilometer)

Anzahl Runden: 50

Erster Grand Prix: 2023

Rundenrekord: 1:35.490 (Oscar Piastri für McLaren 2023)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull)

23. Doha 🇶🇦

Startzeiten

Freitag, 29. November

14.30 Uhr: Freies Training 1

18.30 Uhr: Sprint Qualifying

14.30 Uhr: Freies Training 1 18.30 Uhr: Sprint Qualifying Samstag, 30. November

14 Uhr: Sprint

18 Uhr: Qualifying

14 Uhr: Sprint 18 Uhr: Qualifying Sonntag, 1. Dezember

18 Uhr: Rennen



Die Strecke

Land: Katar

Strecke: Lusail International Circuit (5,419 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2021

Rundenrekord: 1:24.319 (Max Verstappen für Red Bull 2023)

Bild: screenshot: formula1.com

Podium 2023

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren)

24. Abu Dhabi 🇦🇪

Startzeiten

Freitag, 6. Dezember

10.30 Uhr: Freies Training 1

14 Uhr: Freies Training 2

10.30 Uhr: Freies Training 1 14 Uhr: Freies Training 2 Samstag, 7. Dezember

11.30 Uhr: Freies Training 3

15 Uhr: Qualifying

11.30 Uhr: Freies Training 3 15 Uhr: Qualifying Sonntag, 8. Dezember

14 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Vereinigte Arabische Emirate

Strecke: Yas Marina Circuit (5,281 Kilometer)

Anzahl Runden: 58

Erster Grand Prix: 2009

Rundenrekord: 1:26.103 (Max Verstappen für Red Bull 2021)

screenshot: formula1.com

Sieger 2023

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes)

(nih/anb/ear)