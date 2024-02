Bereits am heutigen Donnerstag trainierten Valtteri Bottas und Co. ein erstes Mal. Bild: www.imago-images.de

Darum finden die ersten beiden Rennen der Formel 1 samstags statt

Mehr «Sport»

Beim Blick auf das Programm beim Auftakt in die Formel-1-Saison 2024 werden einige Fans des Motorsports verwundert zurückgeblieben sein. Denn der Grosse Preis von Bahrain findet nicht traditionell am Sonntag statt, sondern wird bereits am Samstag ausgetragen. Dies bedeutet, dass auch das Qualifying und die freien Trainings um einen Tag vorgezogen werden. Deshalb fuhren Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. bereits am heutigen Donnerstag ein erstes Mal über die Rennstrecke von as-Sachir.

Überraschend Schnellster war im 1. Training der Australier Daniel Ricciardo im Racing Bull (vormals AlphaTauri). Dahinter folgten die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. Vierter wurde Ricciardos Teamkollege Yuki Tsunoda. Dreifach-Weltmeister Verstappen im Red Bull wurde lediglich Sechster, die beiden Sauber-Piloten Valtteri Bottas und Zhou Guanyu platzierten sich in den Rängen 10 und 15. Zu viel Gewicht sollte den Ergebnissen jedoch nicht beigemessen werden.

Der Grund für den verfrühten Start liegt aber nicht im kleinen Königreich Bahrain, sondern in Saudi-Arabien, wo eine Woche später bereits das zweite Rennen der Saison ansteht. In Dschidda wird ebenfalls bereits am Samstag, 9. März, um Punkte gefahren werden. Dies liegt daran, dass der muslimische Fastenmonat Ramadan am 11. März beginnt.

Deshalb baten die Veranstalter die Formel-1-Verantwortlichen um CEO Stefano Domenicali darum, das Rennen um einen Tag vorzuziehen. Da es ein Nachtrennen ist, startet es nämlich erst um 20 Uhr und die Streckenposten und Helfer müssen wahrscheinlich bis nach Mitternacht arbeiten. Hätte das Rennen am Sonntag, also dem 10. März, stattgefunden, wären somit auch die ersten Stunden des Ramadan betroffen. Dies wollten die Saudis vermeiden, was bei den Formel-1-Verantwortlichen auf Verständnis gestossen ist.

1 / 12 So sehen die Formel-1-Autos der Saison 2024 aus Max Verstappen im Red Bull Racing RB20. quelle: keystone / darko bandic

Von der Verschiebung war jedoch auch der Saisonauftakt betroffen. Denn das Regelwerk der FIA, dem Motorsport-Verband, besagt, dass zwischen zwei Rennen mindestens eine Woche liegen muss. Darauf hätten auch die Teams gepocht. Somit wird nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch an diesem Wochenende in Bahrain bereits am Samstag gefahren. Später in der Saison wird auch der Grosse Preis von Las Vegas bereits am Samstag gefahren, wie dies bereits in der Vorsaison der Fall gewesen war. (nih)