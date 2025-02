Der Schweizer Oliver Heer beendete am Montag eine Vendée Globe, die ganz auf die Wissenschaft ausgerichtet war. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Dieser Schweizer Segler umrundete die Welt im Namen der Wissenschaft

Oliver Heer, der am Montagabend in Les Sables-d'Olonne ankam, beendete die Vendée Globe auf Rang 29. Eine Weltumsegelung in weniger als 100 Tagen im Dienste der Forschung.

Oliver Heer war der erste deutschsprachige Skipper, der an der Vendée Globe teilnahm. Er ist nun auch der Erste, der das Rennen beendet hat, seit er am Montag die Küste der Vendée erreichte und in 99 Tagen, 5 Stunden und 27 Minuten seine Einhand-Weltumsegelung ohne Zwischenstopps und ohne Hilfeleistung abschloss.

Zwar liegt er mit seinem 29. Platz in der Rangliste weit hinter Justine Mettraux und Alan Roura, doch die Leistung des Seglers von TUT GUT ist nicht weniger wertvoll. Vor allem, da sein Abenteuer einen wissenschaftlichen Zweck hatte, denn Heer war wie 24 andere Skipper an einem Programm beteiligt, das von der UNESCO und der Vendée Globe in der IMOCA-Klasse geleitet wurde.

Ziel des Projekts ist es, wichtige Daten zu sammeln, insbesondere in wenig besuchten Gebieten wie der Südsee. Das Projekt soll auch die ozeanografische Forschung und die Wettervorhersagemodelle voranbringen.

Oliver Heer war der einzige der drei Schweizer Teilnehmer, der an diesem Projekt beteiligt war. Justine Mettraux und Alan Roura nahmen nicht teil. «Er hatte sich die Frage gestellt. Ehrlich gesagt haben wir es etwas zu spät angepackt. Und als wir uns meldeten, war schon alles vergeben», hatte Allyson Mousselon, die Teammanagerin des Genfers, watson auf die Frage, warum Roura nicht im Programm war, gesagt.

Heer hingegen war voll engagiert und nahm zwei hochmoderne Ausrüstungsgegenstände mit an Bord. Da war einerseits ein 20 kg schwerer Argo-Floater, der vom französischen Forschungsinstitut für Meeresnutzung zur Verfügung gestellt wurde und den der Schweizer mitten im Südatlantik aussetzte. Er driftet nun gemäss der gesammelten Daten nach Westen.

Es handelt sich dabei um einen «autonomen Roboter, der mit Sensoren ausgestattet ist, um die Temperatur und den Salzgehalt des Wassers in bis zu 2000 Metern Tiefe zu messen», erklärt die Organisation der Vendée Globe in einer Pressemitteilung. Sie fügt hinzu, dass die Argo-Floats von entscheidender Bedeutung sind, um «das Wissen über die globale Erwärmung oder die Meeresströmungen» zu verbessern. In einigen Regionen der Erde sind sie jedoch nur in geringer Anzahl vorhanden.

«Die Argo-Floats bilden ein globales Netzwerk, aber ihre Dichte ist in einigen strategischen Gebieten noch nicht ausreichend, wie derzeit im Südatlantik.» Medienmitteiliung der Vendée Globe

Der Skipper von TUT GUT hatte auch ein seltenes OceanPack dabei, das vom Swiss Polar Institute, einem Zentrum bestehend aus der ETH Lausanne, der ETH Zürich und der Universität Bern, zur Verfügung gestellt wurde. Mit diesem Gerät konnte Oliver Heer die Wassertemperatur, den Salzgehalt, den Chlorophyllgehalt, die CO₂-Konzentration und den Luftdruck überwachen, ohne Proben mitführen zu müssen. Das Gerät erwies sich in der Nähe der Antarktis als wertvoll.

Das Instrument an Bord von Oliver Heer. Bild: synctech

«Die extreme Umgebung des Südpolarmeeres birgt noch viele Geheimnisse, vor allem in Bezug auf seine Rolle als CO₂-Senke der Atmosphäre. Dank dieser neuen Messungen werden wir in der Lage sein, einige davon zu entschlüsseln», meinte Professor Nicolas Gruber von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Die gesammelten Daten wurden validiert und dann mit Experten aus der ganzen Welt geteilt.

Was sagt Oliver Heer dazu? Für ihn war es keine Frage, dass er nicht nur wegen des Sports oder des Abenteuers um die halbe Welt reiste. «Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass einige unserer Ozeane in einem katastrophalen Zustand sind und dass wir etwas dagegen tun müssen. Aber um handeln zu können, müssen wir die Situation erst einmal verstehen. Und genau da setzen wir an», hatte er bei der Entstehung des Projekts gesagt.

Doch sein Engagement ging noch weiter: Seine Odyssee ermöglichte es der Swiss Polar Class, eine neue Serie von Unterrichtsmodulen für Grundschulen zu entwickeln. So lernten Schülerinnen und Schüler die Ozeane besser kennen, während sie die Reise des Schweizers verfolgten, der sich regelmässig bei den teilnehmenden Schulen meldete. Auch wenn alle Segler der Vendée Globe mutig sind, besteht kein Zweifel daran, dass Oliver Heer in manchen Klassen der grösste aller Helden ist.