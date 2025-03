Zwischen den Detroit Pistons und den Minnesota Timberwolves eskalierte es. Bild: keystone

Massenschlägerei bei NBA-Spiel – 5 Spieler und 2 Trainer ausgeschlossen

Eigentlich wollten die Detroit Pistons und Minnesota Timberwolves nur um den Sieg kämpfen. Doch mitten im Spiel ging es dann auch noch um etwas anderes.

Turbulente Szenen im zweiten Viertel: Die Partie der Detroit Pistons bei den Minnesota Timberwolves wurde von einer handfesten Auseinandersetzung überschattet – mit Folgen. Gleich fünf Spieler und zwei Trainer wurden disqualifiziert.

Auslöser für die Eskalation war ein Foul an Minnesotas Naz Reid. Die Situation geriet ausser Kontrolle: Spieler beider Teams gingen aufeinander los, warfen sich teilweise zu Boden. Da die Massenschlägerei am Spielfeldrand stattfand, waren gewissermassen auch einiger Zuschauer in den ersten Reihen involviert.

Reid und Teamkollege Donte DiVincenzo wurden von den Unparteiischen ausgeschlossen, auf Seiten der Pistons traf es Isaiah Stewart, Ron Holland II und Marcus Sasser. Auch Cheftrainer J.B. Bickerstaff sowie Minnesotas Assistenz-Coach Pablo Prigioni mussten das Spiel vorzeitig verlassen. Es darf erwartet werden, dass noch Sperren und Bussen folgen.

Bickerstaff erklärte später, dass die Situation «ein bisschen zu weit gegangen» sei, es aber gut gewesen sei zu sehen, «dass die Jungs zueinander stehen». Auf die Frage, warum er sich mit Minnesotas Prigioni angelegt hatte, antwortete er: «Ich werde nicht zulassen, dass man meine Jungs schlecht macht, so einfach ist das …»

Zuvor hatten die Pistons stark begonnen und sich eine 16-Punkte-Führung im ersten Viertel erspielt. Doch am Ende setzte es für das Team um den deutschen Weltmeister Dennis Schröder eine deutliche 104:126-Niederlage ab. Die Erfolgsserie der vergangenen drei Spiele ist damit gerissen. In der NBA-Tabelle bleibt Detroit dennoch klar auf Kurs Richtung Play-offs. (abu/t-online.de)