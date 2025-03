Suters nächstes Tor bleibt nutzlos – Fiala trotz 8:1-Sieg ohne Skorerpunkt

Pius Suter bleibt weiterhin in Hochform. Seit der Zürcher Stürmer bei den Vancouver Canucks aufgrund der Verletzung von Elias Pettersson zum Erstliniencenter befördert wurde, hat er in vier Spielen acht Skorerpunkte gesammelt.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

1:6 – na und? Noch ist der HCD nicht verloren

Alles klar für die ZSC Lions nach einem 6:1? Nein. Es gibt noch zu viele «könnte», «hätte», «wäre» und «müsste eigentlich», die für den HCD sprechen. Ist am Ende die vierte Linie entscheidend?

Zeitweise brausten die ZSC Lions über den HCD hinweg, als sei der Leibhaftige vom Uetliberg herabgefahren. Am Ende stehen oben auf der Resultatanzeige ein 6:1 und 50:35 Torschüsse. Was das bedeutet, mag ein Blick in die Statistik zeigen: Im Viertelfinal gegen Kloten kamen die Zürcher auf maximal 38 Abschlussversuche. Die Pucks prasselten also wie bei einem Hagelsturm gegen den tapferen HCD-Torhüter Sandro Aeschlimann.