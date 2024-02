Tennisbälle fliegen bei Union Berlin aufs Feld. Bild: www.imago-images.de

Siege für Liverpool und ManCity ++ Fan-Proteste in der Bundesliga ++ Katar Asien-Meister

Asien-Meisterschaft

Gastgeber Katar ist wie 2019 Asien-Meister geworden. Im Final in Lusail schlug es Jordanien 3:1. Sämtliche Tore erzielte Akram Afif – und alle drei vom Penaltypunkt aus.

Akram Afif lässt die Muskeln spielen. Bild: keystone

Katar war auch Ausrichter der WM 2022. Dort schied das Team komplett chancenlos in der Vorrunde aus. Jordaniens Finaleinzug war eine grosse Überraschung: Es ist lediglich die Nummer 87 der Welt und war beim seit 1956 ausgetragenen Kontinentalturnier zuvor noch nie über die Viertelfinals hinausgekommen.

Bundesliga

Augsburg – Leipzig 2:2

RB Leipzig verpasste es, den Anschluss an die Top 4 der Bundesliga zu halten. Der Champions-League-Achtelfinalist holte in Augsburg nur 2:2 und liegt nun vier Punkte hinter dem viertplatzierten Dortmund.

Mbabu (Zweiter von rechts) und Augsburg holen einen Punkt gegen Favorit Leipzig. Bild: keystone

Leipzig besass in der 81. Minute die grosse Chance auf den Siegtreffer. Der belgische Topskorer Lois Openda scheiterte aber vom Penaltypunkt an Goalie Finn Dahmen, der den Elfmeter verursachte hatte. Bei Augsburg standen Kevin Mbabu und Ruben Vargas in der Startformation.

Augsburg - RB Leipzig 2:2 (1:1)

28'510 Zuschauer. - Tore: 35. Tietz 1:0. 39. Openda 1:1. 52. Sesko 1:2. 60. Demirovic 2:2. - Bemerkungen: 81. Dahmen (Augsburg) hält Penalty von Openda. Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 83.).

Erneut Fan-Proteste

Geprägt war der Samstagnachmittag wie erwartet von den Protesten der Fans. Diese stören sich am Entscheid der Liga, eine prozentuale Beteiligung an den TV-Rechten für eine Milliarde an Investoren abzugeben. Speziell in Mönchengladbach (0:0 gegen Darmstadt) und bei Union Berlin (1:0 gegen Wolfsburg) mussten die Partien mehrmals unterbrochen werden.

Werder Bremen - Heidenheim 1:2 (1:2)

41'000 Zuschauer. - Tore: 12. Maloney 0:1. 18. Beste 0:2. 19. Schmid 1:2.

Eintracht Frankfurt - Bochum 1:1 (1:1)

57'500 Zuschauer. - Tore: 14. Omar Marmoush 1:0. 17. Broschinski 1:1. - Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).



Borussia Mönchengladbach - Darmstadt 98 0:0

46'121 Zuschauer. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).



Union Berlin - Wolfsburg 1:0 (1:0)

Tor: 45. Doekhi 1:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (ab 46.).

Premier League

Manchester City – Everton 2:0

Erling Haaland traf nach einer Verletzungspause erstmals seit dem 25. November wieder in der Premier League. Der Norweger schoss beide Treffer beim Heimsieg des Meisters, er steht nun bei 16 Toren in 18 Spielen. Sein Schweizer Teamkollege Manuel Akanji stand in der Startelf und wurde nach einer knappen Stunde ausgewechselt.

Haaland feiert einen seiner Treffer. Bild: keystone

Everton liess nur wenige Abschlüsse von Manchester City, das seinen vielen Ballbesitz lange nicht auszunutzen wusste, zu. Haalands Treffer fielen in der 71. und der 85. Minute.

Liverpool – Burnley 3:1

Auch der Spitzenreiter kam zu einem Heimsieg. Der FC Liverpool schlug Kellerklub Burnley dank Toren von Diogo Jota (31.), Luis Diaz (52.) und Darwin Nuñez (79.).

Championship

Michael Frey hat in der langen Wettkampf-Pause das Toreschiessen nicht verlernt. Der Berner Stürmer traf in seinem zweiten Kurzeinsatz für den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers erstmals. Elf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der 29-Jährige im Duell mit Christian Fassnachts Norwich das Tor zum 2:2-Schlussstand (77.). Vor einer Woche hatte Frey sein erstes Pflichtspiel seit fast neun Monaten bestritten.

