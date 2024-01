Fabian Schär gewinnt mit Newcastle 3:1 gegen Aston Villa. Bild: keystone

Vier geniale Minuten – Verteidiger Fabian Schär avanciert für einmal zum Goalgetter

Fabian Schär schnürte bei Newcastles 3:1-Sieg über Aston Villa einen Doppelpack und wurde zum Spieler des Spiels gekürt. Mit seinen Toren beendete der Schweizer Verteidiger eine lange Durststrecke.

Fabian Schär erlebte am Dienstag mit Newcastle auswärts im Villa Park eine magische Nacht. Das Team aus Nordengland war durchzogen ins neue Jahr gestartet: Neben zwei Niederlagen gegen die Titelanwärter Manchester City und Liverpool gewannen die «Magpies» in der Liga einzig gegen Fulham. Nun gelang dem Team um Fabian Schär ein Sieg gegen das viertplatzierte Überraschungsteam Aston Villa.

Schär war beim Sieg seines Teams alles andere als nur ein Zaungast. Mit seinen beiden Toren zum 1:0 und zum 2:0 innerhalb von nur vier Minuten legte er den Grundstein für den Erfolg Newcastles.

Im Interview nach dem Spiel gab sich der Ostschweizer angesichts seiner Glanzleistung bescheiden und liess sich trotz Nachhaken der Moderatorin nicht zu Selbstlob hinreissen. Er sei einfach am richtigen Ort gestanden und habe das Glück auf seiner Seite gehabt, meinte Schär und fügte an, dass das Team unglaublich gewesen sei an diesem Abend.

Schärs Teamkollege Jacob Murphy fand deutlichere Worte für die Performance des Schweizers und lobte die beiden «Wonderstrikes» des Verteidigers.

Schär erzielte beide Tore nach einem Eckball. Beim ersten Treffer konnte der Ostschweizer den Ball im Fallen in der rechten Torecke versenken, beim zweiten Mal stand er nach einem Abpraller an der Latte am richtigen Ort. Das 3:0 entstand durch einem Schuss von Newcastles Jacob Murphy, der von Villas Alex Moreno ins eigene Tor abgelenkt wurde. In der 71. Minute stellte Ollie Watkins zum 1:3 Endstand aus Sicht von Aston Villa.

Der Zweifacherfolg gegen Aston Villa ist nicht nur Schärs zweites Doppelpack (auch in Cardiff traf er 2019 doppelt), sondern er beendet damit auch eine lange Durststrecke. 73 Torschüsse brauchte Schär für einen Treffer, mehr als jeder andere Premier-League-Spieler. Sein letztes Tor in der englischen Premier League erzielte er am 6. August 2022 gegen Nottinham Forest. In der Champions League hatte er im vergangenen Herbst gegen Manchester City getroffen.

Newcastle belegt in der Premier League aktuell den siebten Rang – auf die europäischen Plätze fehlen den Nordengländer zum jetzigen Stand acht Punkte. (kat)