Jetzt ist Southgate plötzlich der Held – die Reaktionen auf den England-Finaleinzug

Wochenlang haben wir Gareth Southgate angeschrien, er solle Auswechslungen vornehmen. Und hier im Dortmunder Westfalenstadion, am Rande von Utopia, nahm der englische Trainer den grossartigsten Doppelwechsel in der Geschichte seiner Nationalmannschaft vor.



Southgate war in den vergangenen Wochen kritisiert und belächelt worden, doch hier vollzog er eine meisterhafte taktische Wende, die England den zweiten Einzug in Folge ins EM-Finale bescherte. England hat nun in drei aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen einen Rückstand aufgeholt und gewonnen. Der Mut dieser Mannschaft steht außer Frage.