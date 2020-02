Sport

Fussball

Super Leauge: Basel blamiert sich zuhause gegen Thun



FCB blamiert sich gegen Schlusslicht Thun – Xamax gewinnt Kellerduell in Sion

Die Samstagspiele in der 22. Runde der Super League brachten zwei Auswärtssiege, mit denen man nicht hatte rechnen können. Schlusslicht Thun siegte in Basel 1:0, und das punktgleiche Neuchâtel Xamax setzte sich beim FC Sion 2:1 durch.

Basel – Thun 0:1

Wenige Tage nach dem 4:0-Sieg beim FCZ musste der FC Basel den nächsten Rückschlag im Kampf um den Meistertitel hinnehmen. Die Basler unterlagen daheim dem Schlusslicht Thun 0:1.

Der in letzter Zeit wieder deutlich stärker gewordene Stürmer Ridge Munsy erzielte das einzige Tor der Partie in der 78. Minute bei einem Konterangriff mit einer Einzelleistung, bei der er sich im Strafraum gegen zwei Basler Verteidiger wuchtig durchsetzte. Torhüter Jonas Omlin war ohne Abwehrchance.

Video: SRF

Die jüngste Bilanz der Mannschaft von Trainer Marcel Koller ist, gemessen an den Ansprüchen der Basler, miserabel. Vier er letzten fünf Spiele gingen verloren. Von einem allfälligen Schwung, den die Spieler vom Kantersieg in Zürich hätten mitnehmen können, war nichts zu sehen, auch wenn die Basler mehr Spielanteile und mehr Chancen hatten.

Die Thuner zeigten eindrücklich auf, dass sie sich im Vergleich zur missratenen Herbstrunde enorm gesteigert haben. Von den vier Partien nach der Winterpause haben sie drei gewonnen. Liessen sie sich bei der 0:2-Niederlage in Genf gegen Servette noch stark dominieren, so boten sie dem Gegner in Basel über weite Strecken mit einer sehr soliden Defensivleistung Paroli. Ab der 80. Minute hätte die Mannschaft von Trainer Marc Schneider bei ein paar Gelegenheiten sogar noch das 2:0 erzielen können.

Basel - Thun 0:1 (0:0)

20'675 Zuschauer. - SR Bieri.

Tor: 78. Munsy (Stillhart) 0:1.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Riveros; Xhaka; Zhegrova (82. Ademi), Frei, Bunjaku (64. Zuffi, 73. Pululu), Stocker; Arthur.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter, Kablan; Bertone; Hasler, Stillhart; Castroman; Munsy, Rapp (69. Salanovic).

Bemerkungen: Basel ohne Bua, Van Wolfswinkel, Van der Werff und Kuzmanovic (alle verletzt). Zuffi verletzt ausgeschieden. Thun ohne Karlen, Bigler und Hediger (alle verletzt). Verwarnungen: 37. Stillhart (Foul), 82. Bertone (Foul), 91. Pululu (Foul).

Sion – Xamax 1:2

Neuchâtel Xamax hat in der 22. Super-League-Runde seinen ersten Sieg seit dem 26. Oktober und seit neun sieglosen Partien errungen. Die Neuenburger setzte sich im Wallis gegen Sion 2:1 durch.

Das entscheidende Tor erzielte Verteidiger Arbenit Xhemajli in der 82. Minute mit einem Kopfball auf einen Corner von Samir Ramizi. Die Mannschaft von Trainer Joël Magnin machte sich die numerische Überlegenheit zunutze. Nach 55 Minuten war Sions Verteidiger Xavier Kouassi mit der Gelb-roten Karte vom Platz gestellt worden

Noch kurz vorher schien sich für Sion und seinen neuen Trainer Ricardo Dionisio einiges zum Guten zu wenden. Der dreifache Schweizer Torschützenkönig Seydou Doumbia kam zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel und erzielte mit seiner ersten Ballberührung den zeitweiligen Ausgleich. Nach dem Platzverweis jedoch mussten sich die Sittener dominieren lassen.

Video: SRF

Einer der Linesmen verletzte sich Mitte der zweiten Halbzeit. Fast zehn Minuten lang konnte nicht weitergespielt werden. Der Hauptschiedsrichter Urs Schnyder übernahm schliesslich die Aufgaben an der Linie in dem von Luca Piccolo geleiteten Match. Im vierten Spiel unter Dionisio notiert man für Sion die dritte Niederlage. Auf der Habenseite ist nach der Winterpause nur das 1:1 im Heimspiel gegen Zürich vermerkt.

Sion - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1)

7000 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 33. Nuzzolo (Serey Die) 0:1. 48. Doumbia (Luan) 1:1. 82. Xhemajli (Ramizi) 1:2.

Sion: Mitrjuschkin; Bamert, Kouassi, Abdellaoui, Facchinetti; Song, Grgic (88. Uldrikis); Khasa (46. Doumbia), Kasami, Lenjani; Luan (79. Fortune).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Neitzke, Djuric (68. Seferi), Xhemajli, Seydoux; Araz (46. Corbaz), Serey Die, Ramizi; Nuzzolo, Karlen (82. Haile Selassie).

Bemerkungen: Sion ohne Djourou, Toma, Ruiz, Ndoye, Maçeiras, Itaitinga und Raphael (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Kamber (gesperrt), Doudin, Oss und Dugourd (alle verletzt). 55. Gelb-rote Karte gegen Kouassi. Verwarnungen: 9. Kouassi (Foul), 37. Araz (Foul), 47. Facchinetti (Foul), 77. Song (Foul), 91. Fortune (Foul). (pre/sda)

