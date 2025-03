Enzo Crivelli jubelt nach dem 1:0. Bild: keystone

Wichtiger Sieg für den Leader: Lugano verliert das Spitzenspiel gegen Servette

Servette holt in Lugano drei wichtige Punkte. Die Genfer gewinnen 2:0 und festigen ihren Platz an der Tabellenspitze.

Mehr «Sport»

Die Flanke in der 31. Minute landete eigentlich im Rücken von Enzo Crivelli. Das hinderte den 30-jährigen Franzosen jedoch nicht daran, den Ball mit einem trockenen Schuss im Tor unterzubringen. Das achte Saisontor von Crivelli war besonders wichtig, weil es in einer Phase fiel, in der Lugano dem Führungstreffer näher war. So aber sorgte Crivelli dafür, dass die Gäste mit einer Führung und einem wichtigen mentalen Vorteil in die Pause gehen konnten.

Das 1:0 durch Enzo Crivelli. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Tessiner um den Ausgleich. Nur zu gerne hätte Lugano mit einem Heimsieg nach Punkten zum Leader aufgeschlossen. Doch das Team von Trainer Mattia Croci-Torti fand kein Mittel gegen die gute Defensive von Servette. So sorgte Tiemoko Ouattara kurz vor Schluss für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Servette bleibt damit auch nach der 29. Runde an der Spitze der Super League. Das Team von Trainer Thomas Häberli liegt fünf Punkte vor Basel, das am Sonntag noch spielt, und YB, das mit einem 1:0-Sieg gegen St. Gallen für Druck gesorgt hatte. Am Dienstag kommt es in Genf zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Leader und dem Schweizer Meister.

Lugano - Servette 0:2 (0:1)

SR Schnyder.

Tore: 31. Crivelli (Stevanovic) 0:1. 83. Ouattara (Tsunemoto) 0:2.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Hajdari (68. Przybylko); Cimignani (68. Doumbia), Papadopoulos, Mahmoud (50. Martim Marques), Valenzuela (77. Vladi); Steffen, Koutsias, Macek (78. Grgic).

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Ondoua (75. Douline), Baron; Stevanovic, Cognat, Kutesa (75. Ouattara); Crivelli (87. Ndoye).

Verwarnungen: 24. Mazikou, 26. Hajdari, 54. Martim Marques, 57. Zanotti, 83. Steffen, 86. Douline, 92. Ouattara, 93. Doumbia. (riz/sda)