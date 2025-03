YB kann über den nächsten Sieg jubeln. Bild: keystone

Fassnacht schiesst YB zum nächsten Sieg – St.Gallen kann in Bern weiterhin nicht gewinnen

YB gewinnt dank Christian Fassnacht mit 1:0 gegen St.Gallen. Der dritte Sieg in Serie ist durchaus verdient und der Titelverteidiger darf immer mehr vom nächsten Meistertitel träumen. Sion und Yverdon trennen sich Unentschieden.

YB – St.Gallen

Christian Fassnacht avanciert nach seinem Doppelpack gegen Basel auch gegen St. Gallen zum Matchwinner. Der Rückkehrer schiesst die Young Boys im Heimspiel gegen St. Gallen zum 1:0-Sieg.

Nach seinem Tor in der 47. Minute wusste Fassnacht jedoch, bei wem er sich zu bedanken hatte. Darian Males hatte den Treffer mustergültig vorbereitet: Er nahm die Flanke mit der Brust an, entschied sich dann aber überraschend gegen den Abschluss und legte gekonnt auf Fassnacht ab. Dieser hatte aus kurzer Distanz leichtes Spiel. Für Fassnacht, der im Winter nach eineinhalb Jahren bei Norwich zu den Bernern zurückgekehrt war, war es bereits der fünfte Treffer.

Das 1:0 durch Christian Fassnacht. Video: SRF

Males war zum Zeitpunkt des Tores erst etwas mehr als eine Minute auf dem Platz. Der Stürmer wurde in der Pause für Joël Monteiro eingewechselt, der sich in der ersten Halbzeit verletzt hatte.

Für die Young Boys war es der dritte Sieg in Folge und der sechste in den letzten acht Spielen. Dank dieser starken Bilanz haben die Berner in der Tabelle zuletzt Platz um Platz gut gemacht. Der Schweizer Meister hat damit den verpatzten Saisonstart wettgemacht und zählt wieder zu den Titelkandidaten.

Geubbels vergibt eine riesige Chance. Video: SRF

Auf der anderen Seite bleibt die Ausbeute der St. Galler mit vier Punkten aus den letzten sechs Runden mager. Die Ostschweizer, die seit 20 Jahren nicht mehr in Bern gewonnen haben, bleiben in der unteren Tabellenhälfte und müssen auf Ausrutscher der direkt vor ihnen klassierten Teams hoffen.

Young Boys - St.Gallen 1:0 (0:0)

31'500 Zuschauer. - SR San.

Tor: 47. Fassnacht (Males) 1:0.

Young Boys: Keller; Athekame, Lauper, Benito, Hadjam; Ugrinic, Raveloson (85. Camara); Virginius (72. Lakomy), Fassnacht (85. Imeri), Monteiro (46. Males); Bedia (68. Itten).

St.Gallen: Zigi; Ambrosius, Stanic, Vallci (81. Csoboth); Vandermersch, Görtler (68. Toma), Quintillà, Daschner, Okoroji; Nsame (68. Akolo), Geubbels (81. Cisse).

Verwarnungen: 35. Vallci, 39. Virginius, 56. Görtler, 70. Lauper, 92. Itten.

Sion – Yverdon

Auch das zweite Aufeinandertreffen im Tourbillon zwischen Sion und Yverdon endet 1:1 unentschieden. Ein Resultat, das keinem Team weiterhilft.

Die Gäste aus Yverdon waren ihrem dritten Sieg in Folge lange nahe. Bereits in der 9. Minute brachte Marley Aké sein Team in Führung: Nach einem schönen Doppelpass mit Antonio Marchesano schoss er den Ball unter die Latte. Genau diese Präzision im Abschluss fehlte Passgeber Marchesano, der nach einer halben Stunde zum Penalty antrat. Der Winterzugang schoss den Ball deutlich über das Gehäuse und vergab damit die goldene Möglichkeit, Yverdon mit zwei Toren in Führung zu bringen.

Antonio Marchesano scheitert vom Punkt. Video: SRF

Sion, das nach einem Lattentreffer in der 7. Minute etwas untergetaucht war, kam in der zweiten Halbzeit wieder besser ins Spiel. Nach einem Eckball war Verteidiger Kreshnik Hajrizi mit dem Kopf zur Stelle und erzielte seinen zweiten Treffer in der Rückrunde. Ein weiterer Treffer gelang den Wallisern, die in ihren drei Heimspielen davor immer mindestens zwei Tore erzielt hatten, nicht mehr.

Das 1:0 durch Marley Aké Video: SRF

Damit halten die Walliser zwar ihren Vorsprung von drei Punkten auf die Waadtländer, sehen aber ihre Chancen auf einen Platz in der ersten Tabellenhälfte schwinden. Vier Runden vor der Tabellenteilung beträgt der Rückstand auf den sechstplatzierten FC Zürich sieben Punkte.

Sion - Yverdon 1:1 (0:1)

9300 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 9. Aké (Marchesano) 0:1. 52. Hajrizi (Kololli) 1:1.

Sion: Fayulu; Hefti, Hajrizi, Diouf (72. Miranchuk), Barba; Berdayes (79. Chipperfield), Kabacalman, Sow, Bouchlarhem (46. Chouaref); Kololli (72. Bouriga); Sorgic (46. Baltazar Costa).

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Christian Marques, Tijani, Kongsro; Mauro Rodrigues (60. Gonçalo Esteves), Sylla, Baradji, Aké; Tasar (60. Komano), Marchesano (67. Céspedes).

Bemerkungen: 31. Marchesano verschiesst Penalty.

Verwarnungen: 36. Baradji, 39. Barba, 45. Tijani, 73. Komano, 85. Baltazar Costa. (riz/sda)